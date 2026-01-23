FREEMAIL
VELIKA POBJEDA /

Junak Hrvatske opisao prijelomni trenutak: 'Bitno mi je bilo samo jedno'

Hrvatski rukometaši upisali su važnu pobjedu na Europskom prvenstvu!

Rezultatom 30-29 porazili su Island. Iako su cijelo vrijeme vodili, utakmica je bila napeta do samog kraja. Do toliko željenog polufinala trebaju pobijediti još tri suparnika.

Slavić junak 

Dugo se čekao njegov ulazak u igru, a onda je Dino Slavić već na samom početku morao izvan terena. No, junački se vratio u završnici i obranio ključni sedmerac. 'Ma meni je bilo bitno samo da mogu stajati na nogama. Došao sam i obranio to. Puno mi je pomogao i Matej Mandić jer smo suigrači, pa sam znao kako će pucati', govori Slavić. 

U prilogu donosimo prve reakcije nakon pobjede 

23.1.2026.
19:16
Nikolina Matošević
