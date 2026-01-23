Junak Hrvatske opisao prijelomni trenutak: 'Bitno mi je bilo samo jedno'

POKUPIO SVE SIMPATIJE /
Najveći pehist oduševio izjavom nakon teške ozljede: 'Zabio sam se u stativu, malo nezgodno'
Hrvatski rukometaši upisali su važnu pobjedu na Europskom prvenstvu!
Rezultatom 30-29 porazili su Island. Iako su cijelo vrijeme vodili, utakmica je bila napeta do samog kraja. Do toliko željenog polufinala trebaju pobijediti još tri suparnika.
Dugo se čekao njegov ulazak u igru, a onda je Dino Slavić već na samom početku morao izvan terena. No, junački se vratio u završnici i obranio ključni sedmerac. 'Ma meni je bilo bitno samo da mogu stajati na nogama. Došao sam i obranio to. Puno mi je pomogao i Matej Mandić jer smo suigrači, pa sam znao kako će pucati', govori Slavić.
U prilogu donosimo prve reakcije nakon pobjede