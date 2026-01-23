Najveći pehist oduševio izjavom nakon teške ozljede: 'Zabio sam se u stativu, malo nezgodno'

Hrvatska rukometna reprezentacija krenula je pobjedom u drugi krug natjecanja na Europskom prvenstvu.

Nakon uvodne dvije pobjede, protiv Gruzije i Nizozemske, ali i kasnijeg poraza od Švedske zbog kojeg ne prenosimo bodove u daljnju fazu natjecanja, na red je došao Island, a naši su slavili rezultatom 30:29.

Jedan od najspominjanijih igrača nakon pobjede je i golman Dino Slavić koji je konačno dočekao nastup na Euru, a onda se ozlijedio. Nakon što je Zvonimir Srna pogodio za 2:1, Islanđani su munjevito izveli centar i iskoristili trenutak nepažnje te zabili pogodak s centra na prazan gol.

Dino Slavić doletio je s klupe i u pokušaju da spriječi gol Islanda sudario se sa stativom. U tim trenucima zavladala je tišina i zabrinutost na klupi i tribinama.

"Zabio sam se u stativu, malo nezgodno. Noga je natekla i vidjet ćemo navečer i sutra kakva je situacija. Bitno da smo mi izvukli ovo i pobijedili. Krenuli smo s dva boda i sad je sve puno lakše."

Skinuo je iznimno simpatični Slavić i sedmerac bez obzira na tešku pozljedu.

"Ma dobro, meni je bilo bitno da mogu stajati na nogama. Ako mogu pomoći, idem stati na gol. Moram se zahvaliti Mateju Mandiću, on mi je dao savjet. Oni su suigrači u Magdeburgu tako da ovo jednim dijelom ide njemu."

