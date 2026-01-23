FREEMAIL
PRVI DOJMOVI /

Maraš: 'Igrali smo na ludost, volju i želju, ali imamo još dovoljno finala prije finala'

Maraš: 'Igrali smo na ludost, volju i želju, ali imamo još dovoljno finala prije finala'
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Čekamo reakcije nakon utakmice

23.1.2026.
17:09
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Hrvatska rukometna reprezentacija krenula je pobjedom u drugi krug natjecanja na Europskom prvenstvu

Nakon uvodne dvije pobjede, protiv Gruzije i Nizozemske, ali i kasnijeg poraza od Švedske zbog kojeg ne prenosimo bodove u daljnju fazu natjecanja, na red je došao Island, a naši su slavili rezultatom 30:29. 

Čekamo reakcije nakon utakmice. 

Mateo Maraš: 

"Hvala izborniku na povjerenju. Imamo 20 igrača koji mogu pružiti kvalitetu, a on bira. Mi smo svi spremni i podrška smo jedan drugome."

Hrvatska je veći dio utakmice bila dominantna. 

"To nas je uvijek krasilo. Međutim, ne treba sada dizati euforiju. Imamo još dovoljno finala prije finala. Nije nas poljuljao poraz od Švedske."

"Čestitke Šipiću na prinovi u obitelji, mislim da će i ženska rukometna reprezentacija profitirati."

Šipiću je stigla - Laura, objavila je RTL-ova Maja Oštro Flis.  

"Igrali smo danas na ludost, na volju i želju. Ne treba se dizati ni previše gore, ali idemo dalje."

Ovo je dodatna doza samopouzdanja. 

"Danas stvarno imamo svi biti zašto sretni i ponosni."

POGLEDAJTE VIDEO: Slavić u problemima: Pogledajte što je morao raditi

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
