Ovo je ravno s picigina na Bačvicama: Kakva krađa cepelina Maraša!

TO, MAJSTORE! /

Hrvatska rukometna reprezentacija kreće u drugi krug natjecanja na Europskom prvenstvu.

Nakon uvodne dvije pobjede, protiv Gruzije i Nizozemske, ali i kasnijeg poraza od Švedske zbog kojeg ne prenosimo bodove u daljnju fazu natjecanja, na redu je - Island.

Velika je borba na parketu, a naši su izrazito agresivni i motivirani za razliku od prvih utakmica na turniru. Bacali su nam protivnici i malo previše cepelina, ali ovaj put je Mateo Maraš sjajno spriječio pokušaj Islanda. Izgledalo je to kao da je 25-godišnji Splićanin na dobro poznatom piciginu na bačvicama.