FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TO, MAJSTORE! /

Ovo je ravno s picigina na Bačvicama: Kakva krađa cepelina Maraša!

Hrvatska rukometna reprezentacija kreće u drugi krug natjecanja na Europskom prvenstvu

Nakon uvodne dvije pobjede, protiv Gruzije i Nizozemske, ali i kasnijeg poraza od Švedske zbog kojeg ne prenosimo bodove u daljnju fazu natjecanja, na redu je - Island. 

Velika je borba na parketu, a naši su izrazito agresivni i motivirani za razliku od prvih utakmica na turniru. Bacali su nam protivnici i malo previše cepelina, ali ovaj put je Mateo Maraš sjajno spriječio pokušaj Islanda. Izgledalo je to kao da je 25-godišnji Splićanin na dobro poznatom piciginu na bačvicama. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
23.1.2026.
16:27
Sportski.net
Mateo MarašHrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx