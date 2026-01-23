FREEMAIL
LUDILO /

Kakav kraj poluvremena! Petnaest sekundi za srčani udar

Hrvatska je teško mogla željeti bolji kraj prvog poluvremena. Najprije je Veron Načinović iskoristio prekršaj Islanđana i zabio za +4 dvadeset sekundi prije kraja poluvremena, pa su onda suci oduzeli loptu Islanđanima u njihovoj kontri.

Jedino što se moglo desiti da bi kraj bio još više bajkoviti bilo bi da je Načinović četiri sekundi do kraja uspio zabiti i svoj drugi pogodak unutar 15 sekundi. Što reći osim - rukometno ludilo.

Na poluvremenu prvog kola grupne faze Europskog prvenstva u rukometu Hrvatska vodi 19-15 protiv Islanda.

23.1.2026.
16:24
Sportski.net
Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026
