Kakav kraj poluvremena! Petnaest sekundi za srčani udar

LUDILO /

Hrvatska je teško mogla željeti bolji kraj prvog poluvremena. Najprije je Veron Načinović iskoristio prekršaj Islanđana i zabio za +4 dvadeset sekundi prije kraja poluvremena, pa su onda suci oduzeli loptu Islanđanima u njihovoj kontri.

Jedino što se moglo desiti da bi kraj bio još više bajkoviti bilo bi da je Načinović četiri sekundi do kraja uspio zabiti i svoj drugi pogodak unutar 15 sekundi. Što reći osim - rukometno ludilo.

Na poluvremenu prvog kola grupne faze Europskog prvenstva u rukometu Hrvatska vodi 19-15 protiv Islanda.