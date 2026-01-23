FREEMAIL
'UH, OVO JE OPASNO!' /

Klupa je pretrnula, a navijači hvatali za glavu: Slavić se žestoko sudario sa stativom

Hrvatska rukometna reprezentacija kreće u drugi krug natjecanja na Europskom prvenstvu

Nakon uvodne dvije pobjede, protiv Gruzije i Nizozemske, ali i kasnijeg poraza od Švedske zbog kojeg ne prenosimo bodove u daljnju fazu natjecanja, na redu je - Island. 

Nakon što je Zvonimir Srna pogodio za 2:1, Islanđani su munjevito izveli centar i iskoristili trenutak nepažnje te zabili pogodak s centra na prazan gol.

Dino Slavić doletio je s klupe i u pokušaju da spriječi gol Islanda sudario se sa stativom. U tim trenucima zavladala je tišina i zabrinutost na klupi i tribinama. 

23.1.2026.
15:47
Sportski.net
Dino SlavićHrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
