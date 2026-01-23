Klupa je pretrnula, a navijači hvatali za glavu: Slavić se žestoko sudario sa stativom

IDEMOOO /
EP 2026: Evo kad igra Hrvatska! Donosimo kompletan raspored i satnicu svih utakmica
Hrvatska rukometna reprezentacija kreće u drugi krug natjecanja na Europskom prvenstvu.
Nakon uvodne dvije pobjede, protiv Gruzije i Nizozemske, ali i kasnijeg poraza od Švedske zbog kojeg ne prenosimo bodove u daljnju fazu natjecanja, na redu je - Island.
Nakon što je Zvonimir Srna pogodio za 2:1, Islanđani su munjevito izveli centar i iskoristili trenutak nepažnje te zabili pogodak s centra na prazan gol.
Dino Slavić doletio je s klupe i u pokušaju da spriječi gol Islanda sudario se sa stativom. U tim trenucima zavladala je tišina i zabrinutost na klupi i tribinama.