Otkrivena velika istina o članku u kojem se ponižava Hrvatska: Evo što su u reprezentaciji napravili s njim

Mirza Džomba je u emisiji "Vrijeme je za rukomet", prije utakmice Islanda i Hrvatske u drugom krugu Europskog rukometnog prvenstva, kazao kako je "taj danski analitičar Rasmus Boysen rekao kako ćemo biti najveće razočarenje, kako nećemo proći ni prvi krug. Evo danas je već malo uljepšana izjava. Marko Vargek otkriva kako je taj članak tog danskog rukometnog analitičara obješen u hotelu, kako dolaze izvještaji. Mirza se šaljivo nadovezao:

"Pa svi dolaze i bace po jednu pikado strelicu u taj članak kad dolaze na doručak, ručak i večeru."