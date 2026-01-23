Legendarni Džomba ukratko objasnio: 'Čeka nas rudarski posao'

vrijeme je za prolaz /

Hrvatska rukometna reprezentacija ulazi u novi izazov na Europskom prvenstvu, a pred njima je prvi dvoboj drugog kruga protiv Islanda. Legendarni Mirza Džomba, komentirajući trenutnu situaciju, jasno je poručio što očekuje od svojih izabranika.

“Napravili smo veliki kiks u prošlom kolu i mogli smo riješiti puno toga. Time bismo sebi olakšali poziciju prema ostalim ekipama, no Hrvatska je navikla ići težim putem. Danas je pred nama osam bodova, prvi protivnik je Island, a mi se vraćamo u pobjednički niz. Treba raditi utakmicu po utakmicu, rudarski posao je pred nama, jer za svaki bod moramo dati maksimum,” istaknuo je Đomba.

Iz njegovih riječi jasno je da se hrvatska momčad ne prepušta kalkulacijama, već spremno ulazi u svaku utakmicu s ciljem maksimalnog učinka. Island, poznat po čvrstoj obrani i discipliniranom napadu, predstavlja ozbiljan izazov, no Đomba vjeruje u snagu hrvatskog tima i njegovu sposobnost da se iz teških situacija uvijek izvuče jači.

Utakmica protiv Islanda počinje u 15:30 sati, a tekstualni prijenos bit će dostupan na RTL-u te putem platforme VOYO, uz uvertiru u emisiji Vrijeme je za rukomet od 14:45 sati.