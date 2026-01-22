Nakon 30 godina u SAD-u, ICE ga deportirao u Hrvatsku. Šokantna priča Sandra Silajdžića

OTVORIO DUŠU /

Okrutnost američkog imigracijskog sustava na vlastitoj je koži osjetio Sandro Silajdžić. Čak 32 godine živio je u Americi: tamo je stigao s 5 godina kao izbjeglica iz BIH. Ali vrećica marihuane s kojom je uhvaćen prije 19 godina: razlog je zbog kojeg je prvo bio u zatvoru, pa 6 mjeseci u pritvoru, pa deportiran u Hrvatsku, u kojoj je u životu bio samo jednom. Razgovor sa Sandrom prva je objavila Milena Zajović iz Večernjeg Lista, a svoju nevjerojatnu priču pristao je ispričati i u Direktu