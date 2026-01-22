Nakon dva mjeseca istražnog zatvora glavni državni inspektor pušten na obranu sa slobode

IZAŠAO IZ REMETINCA /

"Idem u privatan biznis gdje sam nekad bio" - poruka je to bivšeg glavnog državnog inspektora koji je pušten iz pritvora u Remetincu.

Andrija Mikulić iza rešetaka proveo je gotovo dva mjeseca zbog sumnje u korupciju. Baš kao i njegov kum Dragan Krasić, donedavni šef rudarskog sektora u Ministarstvu gospodarstva koji je iz istražnog zatvora već pušten.

USKOK sumnja da su Mikulić i kum - od vlasnika kamenoloma primili 190 tisuća eura te meso i građevinski materijal kao mito za pogodovanje. Od tih optužbi sada će se pokušati braniti sa slobode.

