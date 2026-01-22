FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZAŠAO IZ REMETINCA /

Nakon dva mjeseca istražnog zatvora glavni državni inspektor pušten na obranu sa slobode

"Idem u privatan biznis gdje sam nekad bio" - poruka je to bivšeg glavnog državnog inspektora koji je pušten iz pritvora u Remetincu.

Andrija Mikulić iza rešetaka proveo je gotovo dva mjeseca zbog sumnje u korupciju. Baš kao i njegov kum Dragan Krasić, donedavni šef rudarskog sektora u Ministarstvu gospodarstva koji je iz istražnog zatvora već pušten. 

USKOK sumnja da su Mikulić i kum - od vlasnika kamenoloma primili 190 tisuća eura te meso i građevinski materijal kao mito za pogodovanje. Od tih optužbi sada će se pokušati braniti sa slobode. 

Zašto Vlada mjesecima ne može naći novog glavnog državnog inspektora? 

 

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
22.1.2026.
19:19
Katarina Brečić
Državni InspektoratHdzAndrej Plenković
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx