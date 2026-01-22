Nećete vjerovati kako je Norveška slavila: Španjolska ispustila bodove u posljednjem napadu

prava drama /

Završnica ovog susreta bila je prava drama, dostojna rukometnog triler-filma. Španjolska je u posljednjim trenucima imala priliku za izjednačenje sa dva igrača više, ali sve se završilo nevjerojatnim preokretom.

Prvi dio posljednjeg napada španjolski igrač Dushanbaev pokušao je probiti norvešku obranu samostalno, no suočio se s dvostrukim blokom koji ga je zaustavio. Situacija je postala još napetija kada je jedan od norveških igrača bio izbačen, potvrđeno nakon pregleda crnogorskih sudaca. Španjolski trener odmah je zatražio timeout i odlučio krenuti u posljednji napad sa 6 na 4.

Španjolci su krenuli agresivno, pokušavajući akciju kroz krilo, a plan je bio spektakularan – cepelin prema drugom krilu. Međutim, norveški defanzivac pravovremeno je reagirao, stigao do lopte, sprječavajući španjolsku šansu za pogodak. Sudci su prvotno dosudili sedmerac, no nakon VAR provjere odluka je promijenjena, a Norveška je neočekivano stigla do pobjede.