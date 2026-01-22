Što se dogodilo Hrvatskoj protiv Švedske? 'Razlozi poraza leže u tri segmenta'

Hrvatska rukometna reprezentacija bolno je završila prvi krug Europskog prvenstva bolnim porazom od Švedske, koja je u Malmöu slavila s visokih osam razlike. Ledeni tuš i minus koji se preselio sa zagrebačkih ulica na semafor u Švedskoj detaljno u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" analizira rukometni stručnjak i trener Trimo Trebnja, naš rukometni maestro Branko Tamše. Upozorava na ključne pogreške koje su dovele do poraza, ali i nudi recept za ključnu utakmicu protiv Islanda koja Hrvatsku ostavlja u igri za polufinale.

Šveđani su srušili snove našim rukometašima, a evo što smo naučili iz toga

U biti, svaka utakmica u drugom krugu za Hrvatsku je ključna, malo finale. Izabranici Dagura Sigurdssona u skupini 2 igraju protiv Islanda, Švicarske, Slovenije i Mađarske i sve četiri utakmice moraju dobiti ako misle u polufinale turnira...

Ledeni tuš u Malmöu: Kako je Švedska 'zamrznula' Hrvatsku

"Švedska je stvarno malo previše zaledila Hrvatsku na minus osam", započeo je Tamše svoju analizu, ističući kako su domaćini savršeno detektirali sve dobre strane hrvatske igre i iskoristili svaku slabost. Prema njegovim riječima, ključ poraza leži u tri segmenta igre u kojima je Hrvatska u potpunosti podbacila.

"Napravili su da Hrvatska u tri navrata, prvo šest, zatim pet, i na kraju osam minuta ne zabije gol. To je nedopustivo na ovoj razini natjecanja", naglasio je Tamše.

Posebno se osvrnuo na problematičnu obranu 5-1 i luksuz mijenjanja dva igrača (obrana-napad), što su Šveđani nemilosrdno kažnjavali brzom tranzicijom.

"Hrvatska je gubila dragocjene sekunde u tranziciji, obrana se nije stizala postaviti, što je rezultiralo konfuzijom i brojnim lakim golovima za Švedsku. Vi ste u prvom poluvremenu zabili samo jedan, ako ijedan, lagani gol, a upravo sam prije utakmice govorio da će to biti ključno", navodi Branko Tamše.

Statistika također ide u prilog Tamšeovoj analizi. Petnaest tehničkih pogrešaka Hrvatske, naspram devet švedskih, uz znatno bolju realizaciju šuta domaćina, jasno pokazuje gdje je utakmica prelomljena.

"Uvukla se nervoza, Hrvati su počeli srljati, a Švedska je to iskusno iskoristila", zaključio je, ipak pohvalivši sjajnu podršku hrvatskih navijača koji su se čuli u punoj dvorani.

Island kao prekretnica, a Sigurdsson kao 'as u rukavu'

Nakon teškog poraza nema vremena za tugovanje jer već u petak slijedi novi veliki izazov, Island. Tamše ističe kako je sada ključna psihološka priprema.

"Apsolutno treba prespavati, razmisliti i rekuperirati se. S jednim porazom još ništa nije izgubljeno, ali ako bi, ne daj Bože, izgubili i s Islandom, onda Hrvatska dolazi u velike probleme", upozorava.

Islanđani su, prema njemu, "hladna" i specifična reprezentacija.

"Njihov forte je igra jedan na jedan. Oni praktički mogu napadati 60 minuta na taj način, imaju sjajnu tranziciju i dobre golmane", opisuje Tamše snagu idućeg protivnika.

Recept za pobjedu leži u povratku osnovama.

"Hrvatska mora biti kompaktna, čvrsta, jaka i udarna u obrani. Uz što manje grešaka, što bolji postotak šuta i bez nervoze. To je umjetnost koju stručni stožer mora prenijeti igračima."

Ipak, najveći adut Hrvatske mogao bi biti upravo njezin izbornik, Islanđanin Dagur Sigurdsson.

"Ako tko zna Island, zna ga Sigurdsson. Isto tako i oni znaju njega, ali mislim da više aduta u rukavu ima Davor jer zna kako oni razmišljaju i kako se pripremaju. Bit će jako interesantno vidjeti taj duel izbornika i kako će igrači to prenijeti na teren", ističe Tamše.

Derbi titana: Danska nakon šoka traži iskupljenje protiv Francuske

Drugi krug natjecanja donio je i veliko iznenađenje u drugoj skupini, gdje je Portugal svladao jednog od glavnih favorita, Dansku. Taj poraz, smatra Tamše, stavlja Dance u poziciju gdje više nemaju pravo na kiks, a prva iduća utakmica je derbi protiv Francuske.

"Za Dance je sada svaka utakmica finale. Bit će zanimljivo vidjeti kako će se nositi s pritiskom. Iako imaju nulu, još uvijek ih smatram prvim favoritima", kaže Tamše, prenoseći izjave danskih igrača koji su poručili:

"Možda je dobro nekad dobiti po gu*ici da te malo pokrene."

U dvoboju protiv Francuske, koja igra čvrst rukomet "na mišiće" što Dancima tradicionalno ne odgovara, Tamše ipak daje prednost skandinavskoj momčadi.

"Francuska je bliža polufinalu ako pobijedi, ali ja ću biti iskren i reći 60:40 za Dansku", prognozirao je.

Za utakmicu Hrvatske i Islanda bio je znatno oprezniji.

"Iskreno se nadam i navijam za Hrvatsku. Bit će jako teško za obje strane. Hrvatska će biti pod većim pritiskom i imperativom pobjede, dok je Island na dobrom putu. Reći ću da su šanse 50-50, pa neka bolji pobijedi."

