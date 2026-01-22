Evo kad i gdje gledati megautakmicu Francuska - Danska i superutakmice u skupini 'smrti' drugog kruga Eura

U četvrtak počinje main round Europskog rukometnog prvenstva. Nakon preliminarnih skupina, tj prvog kruga turnira, formirale su se dvije skupine sa po osam reprezentacije. Tu su sad dvije najbolje plasirane iz svih šest grupa koje su bile, najbolji od najboljih iz prvog kruga, 16 "veličanstvenih". Grupe u glavnoj fazi natjecanja po skupinama zovu se skupina 1 i skupina 2.

Hrvatska rukometna reprezentacija u skupini 2 smještena je zajedno s Islandom, Švicarskom, Slovenijom i Mađarskom. Skupina 1 je kud i kamo teža. Taj dio ždrijeba je živi pakao koji je Hrvatska, Bogu hvala izbjegla, ali niti skupina 2 nije baš lagana. U skupini 1 su reprezentacije poput Francuske, Njemačke, Portugala, Španjolske, Danske i Norveške. Prava skupina "smrti."

Na platformi VOYO u čevrtak 22. siječnja možete gledati tri utakmice iz skupine smrti, s tim da se jedna od njih prenosi i na RTL-u 2.

Njemačka - Portugal (15.30, platforma VOYO)

Dakle, u 15 i 30 ludi rukometni dan prepun pravih derbija otvaraju Nijemci i Portugalci. Taj supervoboj možete gledati na platformi VOYO. Portugal je u posljednjoj utakmici pobijedio moćnu Dansku. Igraju na krilima famozne braće Coste, dok su Nijemci slavili protiv Španjolske nakon šokantnog poraza od Srbije u drugom kolu prve faze turnira.

Španjolska - Norveška (18.00, platforma VOYO)

Španjolska i Norveška odmjerit će snage u utakmici koja će takkođer pleniti pažnju rukometnog svijeta. Španjolska se suočava s Norveškom u borbi za ključne bodove. Očekujte napetu utakmicu između dviju rukometnih velesila, u kojoj će svaka momčad tražiti pobjedu kako bi osigurala bolji plasman u grupi. Tko će izaći kao pobjednik? Ne propustite ovaj spektakl od na platformi 18.00 na VOYO.

Francuska - Danska (20.30, RTL2 i platforma VOYO)

Sudar divova, sudar svijetova, rat zvijezda i rukometnih galaksija. Ne znamo koje atribute i opisne pridjeve upotrijebimo za ovu megautakmicu po mnogima dva najveća favorita na prvenstvu za osvajanje zlata, a mogli bi smo tako do sutra. Francuska brani europsko zlato od prije dvije godine s Eura u Njemačkoj, Danska je svjetski prvak. Dakle, europski prvak protiv svjetskog prvaka večeras igraju jedan protiv drugog. Danska je, kao što smo već naveli, u prošloj utakmici poražena od Portugala 31-29 i u drugi krug su prenijeli nula bodova, dok Francuzi na svom kontu imaju dva boda. Danska, stoga, mora dobiti ako misli ostati u igri za polufinale. Pitlich i Gidsel protiv Nahija i Richardsona. Čitav rukometni svijet gledat će ovaj sraz koji je više od obične rukometne utakmice.

