Glavaš opleo po organizaciji Eura: 'Trošimo se fizički i emocionalno, pa nismo roboti'

Hrvatska je sinoć u prepunoj Malmo Areni doživjela težak poraz od Švedske, ali već se okreće drugom krugu Europskog prvenstva.

Uoči prve utakmice u drugom krugu naša Maja Oštro Flis razgovarala je s krilom Filipom Glavašem, evo što joj je rekao:

"Analizirali smo ih, imali smo zadnji trening. Dogovorili smo se što treba raditi. Obrana nije bila dobra protiv Švedske. Spremni smo iako je termin raniji", započeo je Glavaš pa spomenuo i kako naš izbornik, inače Islanđanin, gleda na ovu utakmicu.

"On najbolje poznaje njihov mentalitet. To smo provježbali na treningu i čekamo spremno utakmicu", rekao je pa prokomentirao i termine utakmice po kojima se igra i dan za danom...

"To je greška organizacije, izrabljuju se igrači. Mislim da nitko nije zadovoljan tim, to je kontra igrača. Trošiš se fizički i emocionalno, nismo mi roboti. Neke stvari te tjeraju da ne možeš tako normalno funkcionirati. Ali, daješ sve od sebe i to je najvažnije", i za kraj je prokomentirao poruke podrške iz Hrvatske.

"Ja sam se sada naježio. To je čar sporta, da ujedinjuje ljude. Ljudi vjeruju u nas i jedva čekamo utakmicu protiv Islanda!", zaključio je.

Hrvatsku u drugom krugu očekuju četiri utakmice, a jednostavna matematika kaže da ako sve utakmice pobijedimo, ne bi trebalo sumnjati u prolaz u polufinale. Ali, pustimo sad to...

Hrvatsku prvo očekuje sraz s Islandom, pa Švicarska, a u sljedećem tjednu igramo još i protiv Slovenije i Mađarske.

