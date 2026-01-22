Lando Norris otkriva kako mu se mijenja život nakon osvajanja naslova prvaka

novi osvajač /

Lando Norris još uvijek se navikava na svoj novi status kao prvak Formule 1, nakon što je u prosincu na Velikoj nagradi Abu Dhabija prekinuo četiri godine dominacije Maxa Verstappena i osvojio naslov s minimalnom razlikom od samo dva boda.

Na svečanoj dodjeli Autosport Awards u Londonu u srijedu 21. siječnja, 26-godišnji McLarenov vozač primio je prestižnu nagradu Autosport Champion, deset godina nakon što je osvojio titulu Young Driver of the Year. Norris je tek drugi vozač koji je iz te kategorije stigao do titule svjetskog prvaka, nakon Jensona Buttona 2009. godine.

„Ne događa se puno toga, zapravo. Promijeni se samo kada ljudi govore o tome,“ priznao je Norris, osvrćući se na svoj izniman uspjeh. „Sada se samo prisjetim tih trenutaka i mogu ih ponovno proživjeti.“

Iako je osvojio naslov, Norris ostaje prizeman i navodi što je radio tijekom kratke pauze. 'Uživam u golfu, druženju s prijateljima i obitelji te u svakodnevnim stvarima koje su mi i prije bile važne'.

Međutim, priznaje da novi status donosi i dodatnu odgovornost i motivaciju.

„Bit će posebno kada ponovno sjednem u bolid i vidim broj jedan na prednjem dijelu. To će mi ponovno izmamiti osmijeh na lice i dati zadovoljstvo svima koji rade na mom autu, oni su dio tima koji je osvojio naslov, i to je za mene posebna čast,“ rekao je Norris.

Pripreme za novu sezonu počinju 26. siječnja u Barceloni, dok je prvi Grand Prix sezone zakazan za 8. ožujka u Melbourneu. Norris naglašava da je svaki novi sezonu potrebno pristupiti s fokusom i ozbiljnošću, a iskustvo prvaka donosi dodatnu perspektivu i odgovornost prema cijelom timu.