red bull dobio krila /

Velikan predstavio bolid u Barceloni s kojim se želi vratiti u konkurenciju za vrh

Velikan predstavio bolid u Barceloni s kojim se želi vratiti u konkurenciju za vrh
Foto: Marcos Del Mazo/alamy/profimedia

Novi bolid u potpunosti zadovoljava F1-ove najnovije regulative za šasiju i pogonski sustav.

27.1.2026.
11:14
Sportski.net
Marcos Del Mazo/alamy/profimedia
Red Bull je podigao veliku prašinu uoči nove sezone Formule 1 predstavljanjem svog bolida RB22 za 2026. godinu. Iako je livery novog auta otkriven sredinom siječnja u Detroitu, stvarna mašina do danas je ostala neviđena, sve do prvog pre-sezonskog testa u Barceloni.

RB22 pokreće Red Bull Ford DM01 motor, u čast pokojnog suosnivača Dietricha Mateschitza, a novi bolid u potpunosti zadovoljava F1-ove najnovije regulative za šasiju i pogonski sustav. Sa gotovo ravnomjernim omjerom između električne i klasične snage, te aktivnom aerodinamikom, Red Bull najavljuje pravu revoluciju na stazi.

Spektakularne utrke Formule 1 u 2026., 2027. i 2028. možete ekskluzivno gledati na RTL-u i platformi VOYO

 

 

Vozači koji će ovaj bolid dovesti do maksimuma su četiri puta svjetski prvak Max Verstappen i rookie Isack Hadjar, čija je impresivna prva sezona u Racing Bullu osigurala napredovanje u glavni tim. “Bio je produktivan dan. Uspjeli smo odvoziti više krugova nego što smo očekivali, sve je prošlo glatko s tek manjim problemima,” izjavio je Verstappen nakon prvog dana testiranja.

Hadjar je dodao: “Za prvi dan bilo je solidno. Bolid se ponaša onako kako sam očekivao i upravljivost je dobra. Naravno, ima još detalja za doraditi, ali ovo je odličan početak.”

Prvi pravi ispit RB22 imat će do kraja tjedna na stazi u Barceloni, gdje će Red Bull testirati svoje novo oružje za sezonu 2026.

POGLEDAJTE VIDEO: Red Bull nakon deset godina mijenja boju bolida

Formula 1F1Max VerstappenRed Bull
red bull dobio krila /
Velikan predstavio bolid u Barceloni s kojim se želi vratiti u konkurenciju za vrh