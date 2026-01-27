FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIREKT O 'NOVOM' MINISTRU /

Krešimir Macan o vrućoj fotelji Tomislava Ćorića: 'Ili će se zadužiti ili nekome uzeti'

Bio je ministar rada pa ministar zaštite okoliša, pa ministar gospodarstva, a evo sad će biti ministar financija. Kako je duhovito primijetio satiričar Siniša Mareković CarTomislav Ćorić ministarstva skuplja kao Pokemone.

I tako je premijer Plenković reciklirao nekadašnjeg ministra koji je brinuo o okolišu, a koji se spominjao u aferi Vjetroelektrane, ali i da nije na vrijeme reagirao u slučaju preprodaje INA-inog plina. Makar, mnogi ga se najradije od svega sjećaju po onom slavnom 'tć', kako je volio potpisivati tvitove.

Odlazak Marka Primorca i dolazak Tomislava Ćorića u RTL Direktu Mojmire Pastorčić komentirao je analitičar Krešimir Macan. Pogledajte cijeli razgovor u prilogu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
27.1.2026.
23:08
RTL Direkt
Tomislav ĆorićMarko PrimoracMinistarstvo FinancijaAndrej PlenkovićKrešimir MacanRtl Direkt
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx