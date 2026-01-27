Krešimir Macan o vrućoj fotelji Tomislava Ćorića: 'Ili će se zadužiti ili nekome uzeti'

DIREKT O 'NOVOM' MINISTRU /

Bio je ministar rada pa ministar zaštite okoliša, pa ministar gospodarstva, a evo sad će biti ministar financija. Kako je duhovito primijetio satiričar Siniša Mareković Car - Tomislav Ćorić ministarstva skuplja kao Pokemone.

I tako je premijer Plenković reciklirao nekadašnjeg ministra koji je brinuo o okolišu, a koji se spominjao u aferi Vjetroelektrane, ali i da nije na vrijeme reagirao u slučaju preprodaje INA-inog plina. Makar, mnogi ga se najradije od svega sjećaju po onom slavnom 'tć', kako je volio potpisivati tvitove.

Odlazak Marka Primorca i dolazak Tomislava Ćorića u RTL Direktu Mojmire Pastorčić komentirao je analitičar Krešimir Macan. Pogledajte cijeli razgovor u prilogu.