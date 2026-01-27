Kako je premijer reciklirao ministra Tomislava Ćorića

Bio je ministar rada, pa ministar zaštite okoliša, pa ministar gospodarstva: a evo sad će biti ministar financija. Kako je duhovito primijetio satiričar Siniša Mareković Car: Tomislav Čorić ministarstva skuplja kao Pokemone. I tako je premijer reciklirao nekadašnjeg ministra koji je brinuo o okolišu: a koji se spominjao u aferi vjetroelektrane ali i da nije na vrijeme reagirao u slučaju preprodaje INA-inog plina. Makar, mnogi ga se najradije od svega sjećaju po onom slavnom TĆ, kako je volio potpisivati Twitere. Pa izvolite: TĆ jučer danas sutra i Petar Panjkota