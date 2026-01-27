FREEMAIL
VLADIN DIREKT /

Šola: 'Srna je važan kotač u našoj igri, a Mađari će nas jako htjeti pobijediti'

Nismo još gotovi sa zlatom: jer Hrvatska je i dalje u igri za medalju na Europskom rukometnom prvenstvu. Hrvatska - Slovenija 29-25. A što je jednako važno: Island i Švicarska igrali su neriješeno. Hrvatsku 60 minuta dijeli od polufinala. Ali postoji jedan ALI: ozlijedio se Zvonimir Srna, jedan od najvažnijih igrača, strahuje se da je za njega prvenstvo gotovo. 

Proslavljeni reprezentativac, a danas i stručni komentator na RTL-u, Vlado Šola gostovao je u javljanju za RTL Direkt

Hrvatska u srijedu u zadnjoj utakmici skupine igra protiv Mađarske u 18 sati uz izravan prijenos na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO

27.1.2026.
22:17
Sportski.net
