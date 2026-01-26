Mojmira čitala uvrede upućene Sandru Vukoviću: 'Metak u čelo i bacit u jarak'

'LOPOV, DILER, OLOŠ' /

„Kako te nije sram u Direktu zvati tog talibana“; „Lik je narkoman i kriminalac, zašto mu dajete medijski prostor“; „Pozvala si mudžahedina da priča laži“; „Potjerati u Bosnu“; „Metak u čelo i baciti u jarak“; „Diler i lopina“; „Diler, vidi se po zubima. Gdje je rođen, nije Hrvat, zašto ga promovirate“; „Čovjek ima u dosjeu oružanu pljačku, mi ga predstavljamo kao žrtvu“; „Što si očekivao za dilanje droge?“; „Otjerali ga iz Amerike i sad je došao u Hrvatsku djeci prodavati drogu“; „Ovo je lažljiva njuška koja će uskoro po zagrebačkim trgovinama početi krasti“; „Amerika se čisti od prljave ološi“.

S obzirom na neviđenu količinu uvreda i mržnje na račun čovjeka kojeg je ICE deportirao iz Amerike, s obzirom na tisuće gnjusnih komentara, s obzirom na ogromnu količinu laži i izmišljenih detalja koji se dijele na društvenim mrežama, s obzirom na zabrinjavajuću ksenofobiju i islamofobiju, te s obzirom na to da nas opskurni portali i isti takvi novinari proglašavaju aktivistima, huškačima i širiteljima lažnih vijesti – idemo malo o činjenicama...

Sandro Silajdžić, točnije Sandro Vuković, nikada nije osuđen za dilanje droge, nego za posjedovanje marihuane. Priznao je i platio kaznu za nošenje oružja, i to prije 17 godina. U Direktu nije ni spomenuo nikakav logor u Makarskoj. A to što je koristio drugo prezime ne mijenja činjenicu da je pritvoren i protjeran iz zemlje u kojoj je živio 30 godina te da je ovo prvi slučaj otkako je Donald Trump na vlasti da je ICE nekoga izručio Hrvatskoj.

Bez obzira na to što nije rođen u Hrvatskoj – riječ je o ljudskom biću.