Formula 1 ulazi u novu eru, evo što se radi iza zatvorenih vrata

Formula 1 ulazi u novu eru, ali bez publike i reflektora. Iza zatvorenih vrata događa se revolucija. Privatna predsezonska testiranja novih bolida koja u ponedjeljak počinju u Španjolskoj održat će se daleko od očiju javnosti i medija, što predstavlja oštar zaokret u odnosu na prošlogodišnje spektakularno predstavljanje sezone u Londonu, kojem je prisustvovalo 16.000 navijača i brojna poznata lica.

11 momčadi ove sezone se bori za naslov

Formulu 1 u 2026., 2027. i 2028. godini možete ekskluzivno gledati na RTL televiziji i platformi VOYO.

Mercedes je bio među prvim momčadima koje su u ponedjeljak izašle na stazu, objavila je Formula 1, zajedno s Alpineom i Audijem. Za Audi je to ujedno i prvi službeni nastup u Formuli 1 nakon što je momčad preimenovana iz Saubera.

Ovogodišnja sezona u Formuli 1 donosi i 11. momčad jer Cadillac debitira u Formuli 1, no u Barceloni će se pojaviti samo deset ekipa. Williams je, naime, prijavio kašnjenja u pripremi svog bolida te neće sudjelovati u ovom dijelu testiranja.

Testiranja će se odvijati bez televizijskog prijenosa, osim kratkih isječaka koje će povremeno objavljivati službeni F1 emiter. Također, neće biti objavljeni ni službeni rezultati petodnevnog testa, zbog čega će biti gotovo nemoguće procijeniti tko je najbolje iskoristio nova tehnička pravila. Prvi pravi pokazatelj odnosa snaga očekuje se tek na drugom testu, koji će se idućeg mjeseca održati u Bahreinu.

Foto: Nicolas Economou/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

"Test Formule 1 u siječnju, usred zime, iza zatvorenih vrata, bez medija i navijača? Čak i prema ponekad neobičnim standardima Formule 1, sve to djeluje pomalo neobično", piše Laurence Edmondson, novinar ESPN-a.

No dok bolidi ovoga tjedna tiho izlaze na stazu u Barceloni, sport zapravo čini svoje prve ozbiljne korake prema radikalno drukčijoj budućnosti. Prvo testiranje na stazi Circuit de Barcelona-Catalunya – koje F1 službeno naziva "shakedownom“ – održava se od ponedjeljka, 26. siječnja, do petka, 30. siječnja.

Postavlja se pitanje zašto je Formula 1 odlučila sakriti nove bolide od navijača. U početku je ovaj događaj nazivan „privatnim testom“, no sada je službeno preimenovan u "Barcelona Shakedown“, izraz koji se inače koristi za kratke provjere osnovne pouzdanosti, a ne za višednevna testiranja.

McLaren je iznimka

Promjena naziva sugerira određenu dozu opreza. Strahuje se da neka potpuno nova tehnička rješenja možda neće biti dovoljno pouzdana kako bi ostavila dobar prvi dojam u javnosti. Uz to, Bahrein ima dugogodišnji ugovor za održavanje službenih predsezonskih testova, a njegova topla klima bolje simulira uvjete stvarnih utrka. Smanjivanjem važnosti Barcelone dodatno se naglašava fokus na Bahrein, gdje će vožnje s mjerenjem vremena prvi put biti dostupne u izravnom prijenosu.

Pojedine momčadi, poput Ferrarija, već su predstavile dizajn bolida za 2026. godinu i odradile kratke promotivne vožnje u okviru dopuštenih iznimki s ograničenom kilometražom. Ipak, planiraju značajne promjene do prve utrke sezone, koja se u ožujku vozi u Australiji.

Aktualni svjetski prvak McLaren predstavlja iznimku. Iz momčadi su poručili da će njihov bolid već sada biti vrlo blizu trkaćoj specifikaciji. Ipak, McLaren će preskočiti vožnje u ponedjeljak kako bi, kako je prošlog tjedna izjavio šef momčadi Andrea Stella, "ostavili što više vremena za razvoj bolida“.

Foto: Michael Potts/alamy/profimedia

Ostale momčadi, uključujući Red Bull, zasad su javnosti pokazale tek nove livreje na maketama, pa su prvi stvarni kilometri u Barceloni ključna faza razvoja. Momčadima je dopušteno voziti tri od ukupno pet dana testiranja, što im ostavlja prostor za rješavanje tehničkih problema bez većeg gubitka vremena. U tom kontekstu, McLarenov kasniji ulazak u program ne smatra se velikim hendikepom.

S potpuno novim motorima, baterijskim sustavima te manjim i lakšim bolidima, pouzdanost predstavlja veći izazov nego što je to bio slučaj posljednjih godina. Posljednji put kada su pravila doživjela ovako radikalne promjene, prvi predsezonski test pretvorio se u potpuni debakl.

Foto: Michael Potts/alamy/profimedia

Formula 1 znatno drukčiji sport nego prije deset godina

Tijekom testiranja u Jerezu 2014. godine bolidi su se neprestano kvarili već prvog dana, dok su se momčadi pokušavale prilagoditi novim turbo-hibridnim V6 pogonskim jedinicama. Lewis Hamilton tada je svoj Mercedes završio u šljunčanoj zamci, no problemi su se postupno rješavali tijekom sezone, koju je Britanac na kraju završio kao svjetski prvak.

Ipak, Formula 1 danas je znatno drukčiji sport nego prije deset godina. Upravo zato odluka o zatvorenim testiranjima dodatno naglašava kontrast između nove ere Formule 1 i njezine sve veće potrebe za transparentnošću i spektaklom.

POGLEDAJTE VIDEO: Audi otvorio vrata F1: Šef momčadi otkrio očekivanja uoči povijesne sezone