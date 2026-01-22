Kapetan Hrvatske protiv danskih zvijeri za titulu najboljeg na svijetu

Dan nakon teškog poraza od Švedske (33:25), stigla je dobra vijest za hrvatski rukomet. Kapetan Ivan Martinović nominiran je za najboljeg rukometaša svijeta 2025. u izboru IHF-a.

U konkurenciji je s dvojicom Danaca, vratarom Emilom Nielsenom i Mathiasom Gidselom, koji već godinama postavlja svjetske standarde. Gidsel je na aktualnom Euru u tri utakmice zabio 25 golova i prvi je strijelac Danske.

Glasovanje navijača počinje 25. siječnja u 12 sati i traje do 10. veljače u 23.59.

Nominirani

Emil Nielsen (Danska): jedan od najboljih svjetskih vratara, ključan u pohodu Danske na svjetski naslov, s 125 obrana i 43 % uspješnosti, te član idealne momčadi SP-a.

Ivan Martinović (Hrvatska): kapetan nakon Duvnjakova oproštaja, jedan od najboljih desnih vanjskih na svijetu i najbolji strijelac Hrvatske na SP-u s 41 pogotkom, koji je reprezentaciju odveo do finala.

Mathias Gidsel (Danska): aktualni dvostruki dobitnik nagrade, MVP i najbolji strijelac posljednjeg SP-a, u prilici da postane prvi igrač u povijesti s tri uzastopne titule.

POGLEDAJTE VIDEO: Pitali smo vas što mora biti bolje da Hrvatska prođe u polufinale, evo što ste odgovorili