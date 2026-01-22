FREEMAIL
Branko Tamše detektira glavne razloge hrvatskog zamrzavanja u Malmöu na -8

Hrvatska rukometna reprezentacija bolno je završila prvi krug Europskog prvenstva bolnim porazom od Švedske, koja je u Malmöu slavila s visokih osam razlike. Ledeni tuš i minus koji se preselio sa zagrebačkih ulica na semafor u Švedskoj detaljno u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" analizira rukometni stručnjak i trener Trimo Trebnja, rukometni maestro Branko Tamše.

Upozorava na ključne pogreške koje su dovele do poraza, ali i nudi recept za ključnu utakmicu protiv Islanda koja Hrvatsku ostavlja u igri za polufinale. Osim toga, Branko Tamše priča i o ostalim rukometnim aktualnostima na Euru u rukometu, Glas mu je malo promukao i zvuči kao Vlado Kalember. Čak nam je majstor i zapjevao u podcastu. 

22.1.2026.
18:46
Silvijo Maksan
