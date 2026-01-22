Trumpov zet predstavio 'master plan': Ovako će izgledati obnovljena Gaza

HOTELI, APARTMANI, INDUSTRIJA /

Trumpov zet Jared Kushner predstavio je u četvrtak plan za obnovu Gaze nakon potpisivanja povelje Odbora za mir na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Kushner je najavio da će se "master plan" provoditi u fazama koje će uključivati poticaj za stanovanje za radnu snagu, gdje bi, kako sugerira, moglo biti "puno industrije" i prilika za sve.

U Davosu je pokazao kartu razvoja nekretnina u Gazi i računalno generirani prikaz "Nove Gaze" s obalnim turizmom, umjetničke prikaze hotela i apartmana na obali.

Kushner je naglasio da će prioritet biti osiguranje mira i sigurnosti u tom području, kako bi se osigurale investicije i novi poslovi.

"Gaza ima veliki potencijal, što je rekao i predsjednik (Trump, op.a.)", poručio je Kushner, pokazujući plan za obnovu Rafaha i drugih razorenih dijelova Gaze.

"Postigli smo mirovni sporazum u Gazi, doveli taoce kući, a možda najbitnije stvorili smo osjećaj nade za ono što bi budućnost mogla donijeti zahvaljujući Odboru za mir", kazao je tijekom predstavljanja Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff.

Američki predsjednik Donald Trump predstavio je svoj novi Odbor za mir u četvrtak, postavljajući sebe kao globalnog mirotvorca i nazivajući razoreni palestinski teritorij kao "veliku nekretninu".

Odbor je osnovan nakon što je Trump izrazio frustraciju jer nije osvojio Nobelove nagrade za mir i pojačao svoje optužbe da Ujedinjeni narodi nisu uspjeli riješiti niz međunarodnih sukoba.

"Pa, ​​ovo je uzbudljivo“, rekao je Trump dok su mu se na pozornici u Davosu pridružili čelnici i dužnosnici iz 19 zemalja kako bi potpisali osnivačku povelju Odbora za mir. "Ovaj odbor ima priliku postati jedno od najznačajnijih tijela ikad stvorenih“, rekao je, prenosi Le Monde.

Odbor za mir, kojemu je Trump predsjednik, izvorno je bio osmišljen da nadgleda primirje u Gazi i obnovu pojasa nakon rata Hamasa i Izraela. No, njegova se svrha od tada transformirala u rješavanje svih vrsta međunarodnih sukoba, što je izazvalo zabrinutost da američki predsjednik želi stvoriti svojevrsnog rivala UN-u.