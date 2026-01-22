Sat vremena razgovora koji se nije smio čuti: Otkrivena poruka koju 'nose' Putinu

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je njegova poruka ruskom čelniku Vladimiru Putinu da rat u Ukrajini mora završiti, nakon, kako je rekao, "dobrih" razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Davosu u četvrtak.

Američki i ukrajinski dužnosnici već tjednima intenzivno vode "shuttle diplomaciju" dok se Kijev suočava s pritiskom Trumpa da osigura mir u gotovo četverogodišnjem ratu, unatoč malim znakovima da Moskva želi prestati s borbama.

Nakon sastanka s ukrajinskim čelnikom koji je trajao oko sat vremena, Trump je rekao da su imali "dobar" razgovor, ali nije iznio daljnje detalje o sadržaju razgovora. U srijedu je Trump rekao da je dogovor "razumno blizu".

„Mislim da je sastanak s predsjednikom Zelenskijem bio dobar. To je proces koji traje“, rekao je Trump novinarima, rekavši da američki izaslanici u četvrtak putuju na razgovore u Moskvu. Na pitanje kakva je njegova poruka Putinu, Trump je odgovorio: „Rat mora završiti.“

Zelenskij je ranije ovog tjedna rekao da će putovati u Davos samo ako može potpisati sporazume s Trumpom o američkim sigurnosnim jamstvima i financiranju poslijeratne obnove Ukrajine, ali nakon sastanka nije bilo naznaka da je postignut napredak.

Dvojica čelnika sastala su se otprilike šest puta licem u lice otkako se Trump prošle godine vratio u Bijelu kuću i preokrenuo američku politiku prema Ukrajini prihvaćanjem diplomacije s Rusijom.

