Navukao masku i prevario, ali snimio ga bankomat: Traži ga policija u Crikvenici

Crikvenička policija provodi kriminalističko istraživanje zbog počinjenog kaznenog djela računalna prijevara koje se dogodilo u prosincu 2025. godine.

Za osobu s fotografija pretpostavlja se da zna nešto o tom kaznenom djelu, a riječ je o muškarcu u dobi od 20 do 30 godina, piše PU primorsko-goranska. Visok je oko 180 cm, srednje tjelesne građe i tjemeno ćelav.

Ukoliko građani imaju informacije o osobi s fotografije pozivamo ih da se izravno jave u Policijsku postaju Crikvenica na broj telefona 051/ /439-010, 439-039 ili na 192. Korisne informacije mogu se dostaviti i putem e-mail adrese pp.crikvenica@mup.hr.