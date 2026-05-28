Bravo, Mate: Pavić i Arevalo izborili drugo kolo Roland Garrosa

Hrvatski tenisač Mate Pavić se sa Salvadorcem Marcelom Arevalom plasirao u 2. kolo muških parova na drugom ovogodišnjem "grand slam" turniru sezone Roland Garrosu.

Pavić i Arevalo, pobjednici ovog turnira otprije dvije godine u 1. su kolu s uvjerljivih 6-3, 6-1 svladali Amerikanca Treya Hilebranda i Britanca Joshuu Parisa, koji su na turnir ušli kao zamjene.

Suparnici sedmim nositeljima Paviću i Arevalu u 2. kolu bit će Amerikanac Robert Galloway i Australac John Peers.