NEZAUSTAVLJIVI DUO /

Bravo, Mate: Pavić i Arevalo izborili drugo kolo Roland Garrosa

Protivnici Paviću i Arevalu u 2. kolu bit će Amerikanac Robert Galloway i Australac John Peers

28.5.2026.
15:34
Hina
Hrvatski tenisač Mate Pavić se sa Salvadorcem Marcelom Arevalom plasirao u 2. kolo muških parova na drugom ovogodišnjem "grand slam" turniru sezone Roland Garrosu.

Pavić i Arevalo, pobjednici ovog turnira otprije dvije godine u 1. su kolu s uvjerljivih 6-3, 6-1 svladali Amerikanca Treya Hilebranda i Britanca Joshuu Parisa, koji su na turnir ušli kao zamjene.

Suparnici sedmim nositeljima Paviću i Arevalu u 2. kolu bit će Amerikanac Robert Galloway i Australac John Peers.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
