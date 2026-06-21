Započinju mirovni pregovori u Švicarskoj: Stigao Vance i Iranci

U Švicarskoj danas započinju izravni pregovori između Sjedinjenih Država i Irana. Američki potpredsjednik JD Vance stigao je na sastanke koji bi trebali odrediti sljedeće korake u provedbi privremenog sporazuma o primirju, no napetosti na terenu prijete potpunim poremećajem diplomatskog procesa.

Tijek događaja:

7.30 - Američki potpredsjednik JD ⁠Vance stigao je u nedjelju u Švicarsku na mirovne pregovore s iranskim dužnosnicima, četiri dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između dvije zemlje.

Vance ‌i njegova supruga sletjeli su u zračnu bazu Emmen blizu Luzerna u 5,59 sati, rekao je glasnogovornik.

U subotu je visoki iranski pregovarački tim stigao Buergenstock gdje se trebaju održati mirovni pregovori sa SAD-om, izvijestili su iranski državni mediji.

Iransko izaslanstvo predvodi glavni pregovarač Mohamad Baker Kalibaf, a u njemu su i ministar vanjskih poslova Abas Arakči te nekoliko drugih visokih dužnosnika.

.@VP departs for Switzerland: "I'm looking forward to starting the technical talks with the Iranians, the Pakistanis, and the Qataris... We're going to hopefully make progress on the nuclear issue, make progress on the Lebanon ceasefire issue — those are the two big things that I… pic.twitter.com/4VXp0ANgJU — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 20, 2026

Stroge sigurnosne mjere

Razgovori, koji će se održati uz stroge sigurnosne mjere, uz iranske i američke dužnosnike okupljaju i regionalne posrednike, uključujući Katar i Pakistan.

Ovi razgovori, koji su prije svega usmjereni na iranski nuklearni program, planirani su za obnovljivo razdoblje od 60 dana nakon što su privremeni sporazum potpisali u srijedu predsjednici Donald Trump i Masud Pezeškijan kako bi se okončao gotovo četveromjesečni rat.

No čak i prije nego što su pregovori započeli, pojavile su se prepreke zbog nastavka borbi u Libanonu, unatoč klauzuli u privremenom sporazumu koja predviđa prekid neprijateljstava na svim frontama bez iznimke. Teheran je posljedično najavio zatvaranja Hormuškog tjesnaca kao odmazdu.

Očekuje se da će razgovori trajati "nekoliko dana", rekao je JD Vance novinarima prije odlaska iz Sjedinjenih Država u subotu navečer, dodajući da će u Švicarskoj moći ostati samo "dan ili dva".

"Nadam se da ćemo postići napredak po pitanju nuklearnog programa i prekida vatre u Libanonu. To su dvije glavne točke na koje mislim da ćemo se usredotočiti", rekao je.

Nakon obnovljenih sukoba u Libanonu, središnje zapovjedništvo iranske vojske objavilo je da će "Hormuški tjesnac biti zatvoren za pomorski promet", što je "prva mjera kao odgovor na neprijateljsko kršenje obveza". Zaprijetilo je "daljnjim mjerama" ako bude potrebno "kako bi se neprijatelja prisililo da ispuni svoje obveze".

Ključno je otvaranje tjesnaca

Ponovno otvaranje tjesnaca jedna je od ključnih točaka američko-iranskog memoranduma o razumijevanju.

Američka vojska poručila je da je taj ključni plovni put i dalje otvoren i da američke snage prate situaciju kako bi osigurale nastavak prometa.

Američki predsjednik izjavio je u subotu da bi Sjedinjene Države mogle uvesti naplatu prolaza kroz Hormuški tjesnac ako pregovori s Iranom propadnu nakon trenutačno planiranog 60-dnevnog primirja, prenosi France Presse.

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7.19 - Iransko izaslanstvo, koje je u subotu stiglo u Švicarsku, predvodi glavni pregovarač Mohammad Baqer Qalibaf, a u njemu su i ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi te visoki dužnosnici za sigurnost, središnju banku i naftu, objavili su iranski mediji.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da bi Sjedinjene Države mogle uvesti naplatu prolaza kroz Hormuški tjesnac ako pregovori s Iranom propadnu nakon trenutačno planiranog 60-dnevnog primirja, prenosi France Presse.

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