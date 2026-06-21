Starmer u ponedjeljak podnosi ostavku?

Britanski list Observer objavio je da bi britanski premijer Keir Starmer u ponedjeljak podnijeti ostavku i odrediti vremenski okvir za svoj odlazak s dužnost. Izvor iz vlade, međutim, rekao je za Reuters da premijer kani nastaviti voditi vladu.

Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja se stvarala mjesecima, naglo se povećala u četvrtak kada je njegov stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu koje mu omogućuje da formalno izazove Starmera na dužnosti čelnika laburista.

Andy Burnham, bivši gradonačelnik Manchestera, pobijedio je na izvanrednim izborima u sjeverozapadnom engleskom okrugu Makerfieldu i time si osigurao povratak u britanski parlament. Burnham je osvojio 54,8 posto glasova, nadmašivši sva predizborna istraživanja koja mu nisu davala iznad 50 posto i time glatko pobijedio glavnog protukandidata, reformista Roba Kenyona.

Izvanrednim izborima prethodio je manevar bez presedana u modernoj britanskoj parlamentarnoj povijesti. Joshua Simons, koji je izabran za zastupnika u Makerfielddu na općim izborima 2024., dao je ostavku na mandat u svibnju s izričitom namjerom da Burnahmu oslobodi put do parlamenta, a time i do kandidature za lidera Laburističke stranke.

Naime, laburistička stranačka pravila zahtijevaju da svaki kandidat za lidera bude član parlamenta, što je Burnhamu, kao gradonačelniku, onemogućavalo izravno natjecanje.

Pad laburista

Izvanredni izbori odvijali su se u sjeni duboke stranačke i vladine krize, čiji su korijeni u lokalnim izborima u Engleskoj, Škotskoj i Walesu održani 7. svibnja ove godine.

Reformisti su tada dobili 1.451 vijećnika i preuzeli kontrolu nad 14 vijeća diljem Engleske, a laburisti su izgubili gotovo 1.500 vijećničkih mjesta i kontrolu nad 35 vijeća.

BBC-ova projekcija nacionalnog udjela glasova smjestila je laburiste na 20 posto, gotovo dvostruko manje u odnosu na opće izbore 2024., i izjednačila ih s konzervativcima.

Na lokalnim izborima reformisti su osvojili vijeće okruga Essex, koji su konzervativci držali 25 godina, te prodrli u Sunderland, Gateshead i Wakefield - laburističke utvrde koje stranke nisu ispuštale desetljećima.

U Walesu je Laburistička stranka, koja je tamošnjim parlamentom vladala od njegova osnutka 1999., po prvi put pala na treće mjesto.

Starmeru odbrojani dani?

Unutarstranačka reakcija bila je žestoka - Wes Streeting dao je ostavku na položaj ministra zdravstva 14. svibnja, navodeći gubitak povjerenja u Starmerovo vodstvo. Do sredine svibnja više od 97 laburističkih zastupnika pozvalo je premijera na ostavku ili objavu rasporeda odlaska.

U pobjedničkom govoru Burnham nije ostavio sumnje o namjerama. "Svi znaju da ova politika ne funkcionira. Svi osjećaju da zemlja nije tamo gdje bi trebala biti. Ovo večeras bi mogla biti prekretnica", rekao je.

U izravnom obraćanju laburističkim zastupnicima postavio je ultimativan okvir: "Kažem svojoj stranci: ovo je posljednja šansa za promjenu. To su mi govorili izravno na stotinama kućnih pragova na kojima sam stajao. Moramo to čuti, moramo na to reagirati i moramo to dobro napraviti. Druge šanse neće biti."

Rekao je da želi "ekonomiju koja funkcionira za sve, a ne za nekolicinu daleko odavde" i pozvao na gradnju "nove politike temeljene na jedinstvu i nadi, okrećući se od puta koji vodi prema podijeljenoj, mračnoj politici kakvu vidimo u SAD-u".

Premijer Keir Starmer čestitao je Burnahmu, opisujući rezultat kao "sjajnu pobjedu" i kao dokaz "da se plima okreće protiv reformista Nigela Faragea".

O stranačkim izborima bio je izričit: "Ako dođe do natjecanja, neka to bude jasno, natjecat ću se, kandidirat ću se, i ponavljam da neću od toga bježati."

Burnham nije jedini

Za formalno pokretanje unutarstranačkih izbora prema pravilima Laburističke stranke potrebna je potpora 81 zastupnika, odnosno 20 posto njihova ukupna broja.

Prema portalu LabourList, sredinom svibnja 159 zastupnika javno je podupiralo Starmera, 98 ih je tražilo ostavku ili vremenski raspored odlaska, a 146 nije zauzelo jasan stav.

Prema The Guardianu, većina zastupnika nije za brzu smjenu premijera, no Burnhamov ulazak u parlament mijenja dinamiku - umjesto napadača izvana, on je sada unutar parlamentarne skupine i može osobno lobirati za potpise.

Wes Streeting, koji bi bio drugi izazivač, potvrdio je da će se kandidirati ako dođe do natjecanja.

Angela Rayner, bivša zamjenica premijera koja je bila prisiljena dati ostavku u rujnu 2025. nakon što je zaključeno da nije zadovoljila standarde ponašanja zbog neplaćanja poreza na nekretnine u iznosu od 40.000 funti mogla bi ući u utrku kao treća kandidatkinja, s potporom sindikata i tradicionalne laburističke baze.

Nigel Farage rekao je da je razočaran rezultatom reformista Makerfielddu te je poraz pripisao želji birača da izbace Starmera s Downing Streeta.

Promjene u britanskoj politici

Rezultati u Makerfielddu odvijaju se u okviru dublje strukturne promjene britanskog stranačkog prostora. Politolog Sir John Curtice izjavio je za BBC da je Reform UK postigao nešto strukturno iznimno - stranka predvodi nacionalne ankete dulje nego ijedna treća stranka u modernoj britanskoj povijesti, mimo tradicionalnog laburističko-konzervativnog dvoboja.

Analitičari ocjenjuju da je jedna od Starmerovih ključnih pogrešaka bila strateška - pokušavajući zaustaviti rast reformista, u prvoj godini vlasti zauzeo je tvrđu retoriku prema imigraciji, čime je otuđio progresivni dio birača koji su se preusmjerili prema zelenima i liberalnim demokratima.

Predviđa se da će Burnham u ponedjeljak biti prisegnut za zastupnika, nakon čega može formalno inicirati stranački postupak. Istraživačka konzultantska kuća Eurasia Group podigla je procjenu Starmerova odlaska ove godine na 80 posto, uz ocjenu da je najvjerojatniji scenarij prisila zastupnika na stranačke izbore do rujna.

Do općih izbora koji moraju biti raspisani najkasnije do kolovoza 2029. ostaju tri godine.