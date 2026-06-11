Britanski ministar obrane iznenada dao ostavku: U pismu poslao ozbiljno upozorenje

Britanski ministar obrane John Healey podnio je u četvrtak ostavku na mjesto ministra obrane u pismu premijeru Keiru Starmeru.

U njemu je, između ostalog, napisao: "Ovo novo doba za obranu zahtijevalo je daljnja ulaganja kroz Plan ulaganja u obranu. Izvrstan i opsežan međuvladin rad koji je završen u siječnju - pod nadzorom vas, mene i ministra financija - potvrdio je razmjere izazova i rastuće zahtjeve za obranom."

Naveo je da se Britanija suočava s novim razdobljem prijetnji koje je zahtijevalo novo doba obrane.

"Strateški pregled obrane... postavio je 10-godišnju viziju transformacije naših oružanih snaga, jačanja saveza, ulaganja u tehnologiju koja mijenja ratovanje i potpore britanskoj industriji kako bi obrana postala motor rasta. Ovo novo doba za obranu zahtijevalo je daljnja ulaganja kroz plan ulaganja u obranu. Izvrstan i opsežan međuvladin rad koji je završen u siječnju – pod nadzorom vas, mene i ministra financija – potvrdio je razmjere izazova i rastuće zahtjeve za obranom", napisao je.

Naveo je da je razlog ostavke prenizak budžet namijenjen obrani te da je financijski okvir, koji je primio u ponedjeljak, "znatno manji od onoga što je potrebno za obranu i zemlju u ovom opasnom trenutku."