Dronovi pogodili skladište nafte u Latviji: Ministar obrane dao ostavku

Latvijski ministar obrane Andris Spruds u nedjelju je podnio ostavku, nakon što su u četvrtak dva ukrajinska drona doletjela iz Rusije i pogodila skladišta nafte.

Ranije u nedjelju, latvijska premijerka Evika Silina zatražila je njegovu ostavku, rekavši da protudronski sustavi nisu bili dovoljno brzo raspoređeni.

Latvia’s National Armed Forces stated that several UAVs entered Latvian airspace, with the Air Force confirming that one foreign drone crossed into the country from Russia.



Two drones reportedly crashed on Latvian territory, while an empty fuel tank at an oil depot in the city…

Za novog ministra obrane imenovala je pukovnika latvijske vojske Raivisa Melnisa.

Poziv NATO-u da pojača protuzračnu obranu

Latvija i Litva u četvrtak su pozvale NATO da pojača protuzračnu obranu u njihovoj regiji nakon što su dva drona preletjela rusku granicu i eksplodirala u skladištu nafte u Latviji.

Ukrajinski ministar obrane Andrij Sibiha u nedjelju je na X-u rekao da su dronovi ukrajinski i da su uletjeli u Latviju kao rezultat "ruskog elektroničkog ratovanja koje je namjerno preusmjerilo ukrajinske dronove s njihovih ciljeva u Rusiji".

Kao odgovor na incidente s dronovima, Ukrajina razmatra slanje stručnjaka kako bi pomogli u jačanju zračne sigurnosti iznad baltičkih država, rekao je Sibiha u petak.

