FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DOLETJELI IZ RUSIJE /

Dronovi pogodili skladište nafte u Latviji: Ministar obrane dao ostavku

Dronovi pogodili skladište nafte u Latviji: Ministar obrane dao ostavku
×
Foto: Klaudia Radecka/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Za novog ministra obrane imenovala je pukovnika latvijske vojske Raivisa Melnisa

10.5.2026.
21:23
Hina
Klaudia Radecka/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Latvijski ministar obrane Andris Spruds u nedjelju je podnio ostavku, nakon što su u četvrtak dva ukrajinska drona doletjela iz Rusije i pogodila skladišta nafte.

Ranije u nedjelju, latvijska premijerka Evika Silina zatražila je njegovu ostavku, rekavši da protudronski sustavi nisu bili dovoljno brzo raspoređeni.

 

Za novog ministra obrane imenovala je pukovnika latvijske vojske Raivisa Melnisa.

Poziv NATO-u da pojača protuzračnu obranu 

Latvija i Litva u četvrtak su pozvale NATO da pojača protuzračnu obranu u njihovoj regiji nakon što su dva drona preletjela rusku granicu i eksplodirala u skladištu nafte u Latviji.

Ukrajinski ministar obrane Andrij Sibiha u nedjelju je na X-u rekao da su dronovi ukrajinski i da su uletjeli u Latviju kao rezultat "ruskog elektroničkog ratovanja koje je namjerno preusmjerilo ukrajinske dronove s njihovih ciljeva u Rusiji".

Kao odgovor na incidente s dronovima, Ukrajina razmatra slanje stručnjaka kako bi pomogli u jačanju zračne sigurnosti iznad baltičkih država, rekao je Sibiha u petak.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je Gerhard Schröder s kojim želi pregovarati Vladimir Putin? 

LatvijaDronUkrajinaRusijaMinistar Obrane
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike