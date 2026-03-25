PANIKA NA BALTIKU /

Ruski dron pogodio dimnjak elektrane u Estoniji: Još jedna članica NATO-a prijavila upad

Ruski dron pogodio dimnjak elektrane u Estoniji: Još jedna članica NATO-a prijavila upad
Foto: Screenshot/X/Ilustracija

Prema trenutnim informacijama, ni u Estoniji ni u Latviji nije bilo ozlijeđenih

25.3.2026.
11:40
danas.hr
Napetosti na Baltiku ponovno su porasle nakon što su estonske i latvijske vlasti potvrdile nove incidente s ruskim bespilotnim letjelicama. Estonska služba unutarnje sigurnosti je izvijestila o upadu drona iz Rusije, koji je udario u dimnjak elektrane u sjeveroistočnoj Estoniji, prenosi Euronews.

Incident se dogodio u elektrani Auvere, koja se nalazi u blizini granice s Rusijom, a u napadu nije bilo ozlijeđenih.

"Dron je udario u dimnjak elektrane Auvere. U incidentu nitko nije ozlijeđen", stoji u priopćenju. Također, potvrdili su da je "dron u estonski zračni prostor ušao iz ruskog zračnog prostora".

Latvijske oružane snage izvijestile su o sličnom upadu. Ruski dron ušao je u latvijski zračni prostor i srušio se na njihovu teritoriju. Kao i u estonskom slučaju, izvještaji potvrđuju da nije bilo ljudskih žrtava, prenosi Independent.

POGLEDAJTE VIDEO: Ukrajina ulazi u novi krug pregovora, NATO sprema dvije misije, a što radi Rusija?

LatvijaEstonijaRusijaDron
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike