Ruski dron pogodio dimnjak elektrane u Estoniji: Još jedna članica NATO-a prijavila upad
Prema trenutnim informacijama, ni u Estoniji ni u Latviji nije bilo ozlijeđenih
Napetosti na Baltiku ponovno su porasle nakon što su estonske i latvijske vlasti potvrdile nove incidente s ruskim bespilotnim letjelicama. Estonska služba unutarnje sigurnosti je izvijestila o upadu drona iz Rusije, koji je udario u dimnjak elektrane u sjeveroistočnoj Estoniji, prenosi Euronews.
Incident se dogodio u elektrani Auvere, koja se nalazi u blizini granice s Rusijom, a u napadu nije bilo ozlijeđenih.
"Dron je udario u dimnjak elektrane Auvere. U incidentu nitko nije ozlijeđen", stoji u priopćenju. Također, potvrdili su da je "dron u estonski zračni prostor ušao iz ruskog zračnog prostora".
Latvijske oružane snage izvijestile su o sličnom upadu. Ruski dron ušao je u latvijski zračni prostor i srušio se na njihovu teritoriju. Kao i u estonskom slučaju, izvještaji potvrđuju da nije bilo ljudskih žrtava, prenosi Independent.
