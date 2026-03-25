Ruski dron pogodio dimnjak elektrane u Estoniji: Još jedna članica NATO-a prijavila upad

Napetosti na Baltiku ponovno su porasle nakon što su estonske i latvijske vlasti potvrdile nove incidente s ruskim bespilotnim letjelicama. Estonska služba unutarnje sigurnosti je izvijestila o upadu drona iz Rusije, koji je udario u dimnjak elektrane u sjeveroistočnoj Estoniji, prenosi Euronews.

Incident se dogodio u elektrani Auvere, koja se nalazi u blizini granice s Rusijom, a u napadu nije bilo ozlijeđenih.

"Dron je udario u dimnjak elektrane Auvere. U incidentu nitko nije ozlijeđen", stoji u priopćenju. Također, potvrdili su da je "dron u estonski zračni prostor ušao iz ruskog zračnog prostora".

🇪🇪🇱🇻 A drone that crossed into Estonian airspace from Russia struck a chimney at Auvere power plant in Ida-Viru County early Wednesday morning.



No injuries were reported and facility sustained no damage. Latvian authorities also said a drone entered Latvia’s airspace overnight. pic.twitter.com/MXpDrxAGbf — Syed Hammad (@SyedHam02499189) March 25, 2026

Latvijske oružane snage izvijestile su o sličnom upadu. Ruski dron ušao je u latvijski zračni prostor i srušio se na njihovu teritoriju. Kao i u estonskom slučaju, izvještaji potvrđuju da nije bilo ljudskih žrtava, prenosi Independent.

