U sjeni rata na Bliskom istoku Rusija lansirala 1000 dronova kamikaza na Ukrajinu

Rusija je tijekom 24 sata lansirala gotovo tisuću dronova kamikaza na Ukrajinu, što se, prema Glavnom stožeru, čini kao jedan od najvećih zračnih udara od početka sveobuhvatne invazije, javlja Kyiv Independent. Ovaj udar događao se i tijekom dana kada je više od 550 takozvanih kamikaza-dronova usmjereno prema središnjim i zapadnim dijelovima zemlje. Tom valu prethodili su noćni napadi diljem Ukrajine.

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 24, 2026

U Lavovu su, prema riječima guvernera Lavovske oblasti Maksima Kozickog, najmanje 32 osobe ozlijeđene nakon što su dronovi pogodili civilne ciljeve. Novinari s terena izvijestili su da su oko 16.20 po lokalnom vremenu čuli protuzračnu obranu, zujanje dronova i eksplozije u gradu.

Jarema Semaniv, stanovnik Lavova koji je pio čaj u kafiću oko 500 metara od jednog od mjesta napada, rekao je da se dnevni napad osjećao drugačije od prethodnih ruskih napada na grad.

Izbili požari u stambenim zgradama

"Ljudi su bježali od spomenika Danilu Halickom kao da je riječ o terorističkom napadu. Prvi put sam doživio nešto slično u centru grada. Ovo je definitivno nešto novo", rekao je. Pogođena su dva gradska okruga, pri čemu su izbili požari u stambenim zgradama u povijesnoj jezgri i četvrti Sihiv. Oštećen je i arhitektonski spomenik od nacionalnog značaja - kompleks Bernardinskog samostana, izvijestio je Kozicki. Riječ je o području unutar povijesne jezgre Lavova, koja se nalazi na popisu svjetske baštine UNESCO.

U sklopu samostanskog kompleksa izbili su požari, a razmjeri štete još se procjenjuju. Udarima su pogođeni i objekti kritične infrastrukture u zajednicama Komarno i Dobrosin-Maheriv, dodao je guverner. Pogođena su dva gradska okruga, a požari su izbili u stambenim zgradama u povijesnom centru i okrugu Sikhiv. U napadu je oštećen arhitektonski spomenik od nacionalnog značaja, kompleks Bernardinskog samostana.

U napadu na Ivano-Frankivsk poginule su dvije osobe, izvijestila je guvernerka Svitlana Oniščuk. Četiri osobe su ozlijeđene, među njima i šestogodišnje dijete, te im je pružena liječnička pomoć. Oštećene su i rodilišne bolnice te desetak stambenih objekata.

Među ozlijeđenima i djeca

Eksplozije su zabilježene i u Ternopilu, Vinici, Žitomiru i Hmeljnickom. U napadu na središte Žitomira ozlijeđena je 12-godišnja djevojčica koja je hospitalizirana, izvijestio je guverner Vitalij Bunečko. Oštećena je dvokatna stambena zgrada, a na okolnim objektima razbijeni su prozori.

U Vinici je najmanje jedna osoba poginula, a 13 ih je ozlijeđeno u masovnom napadu. U Hmeljnickoj oblasti ozlijeđen je muškarac koji je zadobio potres mozga i kontuziju mozga. Hospitaliziran je, a napad je uzrokovao nestanak struje u dijelovima regije, a ekipe za popravak rade na vraćanju struje. Ruski napadi pogodili su objekte energetske infrastrukture i upravnu zgradu u Ternopiljskoj oblasti, uzrokujući nestanak struje.

Kijev i okolna područja također su bili pod prijetnjom dok se dnevni napad nastavljao. Ukrajinske zračne snage izvijestile su u 11.07, 11.45 i 12.36 da dronovi lete prema Kijevskoj oblasti i gradu Kijevu iz sjevernog smjera. U 12.35 sati, prema državnoj upravi grada Kijeva, proglašena je zračna uzbuna u Kijevu. Do sredine poslijepodneva, zračne snage izvijestile su da se napad nastavlja s "velikim brojem ruskih dronova" koji lete iznad Kijevske, Černihivske, Sumske, Poltavske, Viničke, Čerkaske, Kirovogradske, Hersonske i Dnjepropetrovske oblasti.

