Ruski dronovi pogodili samo srce Lavova, gori UNESCO-ova baština! Pogledajte ovo razaranje

Ruski dronovi u utorak popodne napali su samo središte Lavova, javlja Kyiv Independent. Najmanje sedam osoba je ozlijeđeno.

Guverner Lavovske oblasti Maksim Kozitski izvijestio je da su pogođena dva gradska okruga, što je rezultiralo požarima u stambenim zgradama u centru grada i u okrugu Sikhiv.

"Rusija napada prepun centar grada usred dana. Prije samo nekoliko minuta rusko-iranski dronovi pogodili su grad Lavov i teško ozlijedili dvije osobe", objavila je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko na društvenoj mreži X.

Uz objavu je podijelila i snimku udara drona u zgradu u središtu grada.

Russia is attacking a crowded city center in broad daylight. Just minutes ago, Russian-Iranian drones struck the city of Lviv, seriously injuring two people.



One of the targets was the 17th-century St. Andrew’s Church, part of the UNESCO World Heritage site.



Only strength,… pic.twitter.com/YflT60ZEua — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) March 24, 2026

Meta pod UNESCO-ovom zaštitom

Dodala je da je jedna od meta bila crkva svetog Andrije iz 17. stoljeća, koja je dio UNESCO-ove svjetske baštine. "Rusiju mogu zaustaviti samo snaga, beskompromisne sankcije i odlučna akcija", poručila je Sviridenko.

Ivano-Frankivsk, još jedan regionalni centar na zapadu Ukrajine, također je bio meta ruskih dronovima. Gradonačelnik Ivan Martsinkiv rekao je da je protuzračna obrana radila u 4:51 po lokalnom vremenu. Novinari Suspilnea u Ivano-Frankivsku rekli su da je dron Shahed pogodio grad, a lokalni stanovnici objavili su videozapise koji prikazuju trenutak napada.

Eksplozije su zabilježene i u Ternopilu, Vinici i Žitomiru.

