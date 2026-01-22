FREEMAIL
LUDNICA /

Sigurdsson izgubio kontrolu, a Kuzmanović je pokazao leteće sposobnosti

Hrvatska je po prvi put poražena na ovom Europskom prvenstvu i to od domaćina Švedske (33:25). U utakmici nije bilo previše lijepih poteza Hrvatske, ali izvukli smo tri najzanimljivija i najatraktivnija.

Pavlovićev gol iz koraka koji je iznenadio cijelu arenu, Kuzmanovićeva sjajna obrana s klupe i Sigurdssonovo psovanje. Tu su i potezi sjajnog švedskog vratara Palicke te cepelin s kojim su nas posramili Šveđani.

Sve pogledajte u videu.

Utakmice Europskog prvenstva gledajte na RTL-u i platformi VOYO.

22.1.2026.
8:23
Sportski.net
Hrvatska Rukometna ReprezentacijaRukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026
