Sigurdsson izgubio kontrolu, a Kuzmanović je pokazao leteće sposobnosti

Hrvatska je po prvi put poražena na ovom Europskom prvenstvu i to od domaćina Švedske (33:25). U utakmici nije bilo previše lijepih poteza Hrvatske, ali izvukli smo tri najzanimljivija i najatraktivnija.

Pavlovićev gol iz koraka koji je iznenadio cijelu arenu, Kuzmanovićeva sjajna obrana s klupe i Sigurdssonovo psovanje. Tu su i potezi sjajnog švedskog vratara Palicke te cepelin s kojim su nas posramili Šveđani.

Sve pogledajte u videu.

