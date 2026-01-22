Sigurdsson izgubio kontrolu, a Kuzmanović je pokazao leteće sposobnosti

U Malmöu -8, u Zagrebu -4 /
Veselin Vujović: 'Hrvatska je zaboravila fundamentalni faktor, a neki su si uzeli za pravo neprihvatljivo'
Hrvatska je po prvi put poražena na ovom Europskom prvenstvu i to od domaćina Švedske (33:25). U utakmici nije bilo previše lijepih poteza Hrvatske, ali izvukli smo tri najzanimljivija i najatraktivnija.
Pavlovićev gol iz koraka koji je iznenadio cijelu arenu, Kuzmanovićeva sjajna obrana s klupe i Sigurdssonovo psovanje. Tu su i potezi sjajnog švedskog vratara Palicke te cepelin s kojim su nas posramili Šveđani.
Sve pogledajte u videu.
Utakmice Europskog prvenstva gledajte na RTL-u i platformi VOYO.