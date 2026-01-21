FREEMAIL
Švedska nas prizemljila, put prema polufinalu bit će trnovit

Švedska nas prizemljila, put prema polufinalu bit će trnovit
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Gotova je prva faza rukometnog Eura

21.1.2026.
23:50
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Nakon dvije uvodne pobjede, hrvatska rukometna reprezentacija doživjela je bolno prizemljenje. U posljednjem kolu preliminarne faze, domaćin Švedska slavio je s uvjerljivih 33:25, gurnuvši izabranike Dagura Sigurdssona u iznimno težak položaj uoči drugog kruga natjecanja Europskog prvenstva, u koji Hrvatska ulazi bez ijednog prenesenog boda.

Lekcija u Malmöu i nula na kontu

Od samog početka bilo je jasno da Hrvatska teško može parirati moćnim Šveđanima. Domaćini su nametnuli svoj ritam, a njihova čvrsta obrana stvarala je nerješive probleme za naš napad. Već na poluvremenu Švedska je vodila 17:13, a u nastavku je prednost samo povećavala. Najsvjetlija točka u redovima Hrvatske bio je Zvonimir Srna sa sedam pogodaka, no to je slaba utjeha jer poraz znači da u glavnu rundu Hrvatska prenosi nula bodova. Time je san o polufinalu gotovo raspršen.

Skandinavski zid na putu do polufinala

Hrvatska ostaje u Malmöu, gdje će igrati utakmice nove skupine II. Situacija je alarmantna jer čak tri reprezentacije u novu grupu ulaze s maksimalna dva boda: Švedska, Island i Slovenija, dok uz Hrvatsku s nule kreću Mađarska i Švicarska. Matematika je jasna – za nadu u polufinale Hrvatskoj će vjerojatno trebati sve četiri pobjede. U našoj budućoj skupini, Island je u dramatičnoj završnici svladao Mađarsku i tako prenio ključna dva boda. U dvoboju naših bivših suparnika iz skupine, Nizozemska je pobijedila Gruziju s 34:29, unatoč devet golova Giorgija Tskhovrebadzea.

Vremena za odmor nema, slijedi opasni Island

Izbornik Dagur Sigurdsson i njegovi igrači nemaju vremena za analizu poraza jer ih već u petak očekuje ključni dvoboj drugog kruga protiv Islanda. Nakon toga slijede utakmice protiv Švicarske, Slovenije i Mađarske. Početni elan zamijenila je zabrinutost, pogotovo zbog slabosti u obrani pokazanih protiv Švedske. Pred Hrvatskom su četiri finala u kojima se ne praštaju pogreške.

 

 

Rukomet 2026Dagur SigurdssonHrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026NizozemskaGruzija
