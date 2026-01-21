Šveđani nas spustili na zemlju, a Srna digao naciju na noge: 'Protiv Islanda ćemo biti pravi!'

U susretu posljednjeg, trećeg kola E skupine Europskog prvenstva rukometaša, hrvatski rukometaši su u Malmou u dvoboju za prvo mjesto izgubila od Švedske sa 25-33 (13-17) i u drugi krug neće prenijeti niti jedan bod.

Obje reprezentacije su i prije zadnjeg kola osigurale prolaz, a u međusobnom srazu razriješile su pitanje pobjednika skupine i tko će prenijeti dva boda. Šveđani su uvjerljivo slavili sa 33-25 zaključivši natjecanje u skupini s tri pobjede, dok je Hrvatska na skoru 2-1.

Domaćine su do trijumfa predvodili Eric Johansson i Nikola Roganović sa po pet golova, dok su Felix Claar i Albin Lagergren dodali po četiri gola. Švedski vratari Andreas Palicka i Mikael Appelgren su imali ukupno 14 obrana.

U hrvatskim redovima najefikasniji su bili Zvonimir Srna sa sedam, Filip Glavaš sa četiri i Zlatko Ragužan s tri gola. Dominik Kuzmanović je sakupio osam, a Matej Mandić četiri obrane.

Pred Ines Godu Forjan stao je Zvonimir Srna:

"Odigrali smo lošu utakmicu. Imali smo aktivan rezultat, dogovorili smo na poluvremenu da idemo korak po korak. Izgubili smo dosta lopti i puno stvari u drugom poluvremenu se dogodilo, tako nema šanse da pobijedite Švedsku u Švedskoj"

"Obrana nije bila na razini jer smo imali puno tehničkih grašaka pa nismo ni postavili obranu. Tako protiv nikoga ne možemo igrati"

"Ne komentiramo ždrijeb unaprijed. Imali smo sličnu situaciju u Hrvatskoj kada smo izgubili od Egipta pa idemo opet tako dignuti glave gore!"

"Mi sigurno nećemo pasti u glavama, sjest ćemo i razgovarati. Budite uvjereni da će protiv Islanda biti prava Hrvatska!"