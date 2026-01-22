Nismo briljirali, ali ovo je bilo spektakularno: Telemach potez dana je 'leteći' Kuzma

Hrvatska je po prvi put poražena na ovom Europskom prvenstvu i to od domaćina Švedske (33:25). No, ne treba previše tugovati jer prošlo se u drugi krug natjecanja te i dalje imamo sve u svojim rukama.

Trebali smo biti fer i među najbolje poteze staviti bar jedan i od Šveđana. No, vi ste odabrali našeg 'letećeg' Dominika Kuzmanovića.

Njegova spektakularna obrana Telemach je potez dana. U anketi je skupio 53 posto, odmah ispred fenomenalnog Zvonimira Srne koji je za svoj pogodak dobio 32 posto. Sjajna obrana 39-godišnjeg Andreasa Palicke na trećem je mjestu s 15 posto.

Foto: Net.hr

Naši rukometaši sljedeću utakmicu igraju već sutra protiv Islanda s prijenosom na RTL-u. Utakmica počinje u 15:30 sati.

