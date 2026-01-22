FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TELEMACH POTEZ DANA /

Nismo briljirali, ali ovo je bilo spektakularno: Telemach potez dana je 'leteći' Kuzma

Sudjelujte u anketi i odaberite Telemach potez dana, a u nastavku možete sudjelovati u natječaju i osvojiti televizor Samsung QLED 55Q60C

22.1.2026.
7:52
Sportski.net
Petter Arvidson/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska je po prvi put poražena na ovom Europskom prvenstvu i to od domaćina Švedske (33:25). No, ne treba previše tugovati jer prošlo se u drugi krug natjecanja te i dalje imamo sve u svojim rukama. 

Trebali smo biti fer i među najbolje poteze staviti bar jedan i od Šveđana. No, vi ste odabrali našeg 'letećeg' Dominika Kuzmanovića.

Njegova spektakularna obrana Telemach je potez dana. U anketi je skupio 53 posto, odmah ispred fenomenalnog Zvonimira Srne koji je za svoj pogodak dobio 32 posto. Sjajna obrana 39-godišnjeg Andreasa Palicke na trećem je mjestu s 15 posto. 

Nismo briljirali, ali ovo je bilo spektakularno: Telemach potez dana je 'leteći' Kuzma
Foto: Net.hr

Naši rukometaši sljedeću utakmicu igraju već sutra protiv Islanda s prijenosom na RTL-u. Utakmica počinje u 15:30 sati.

Ne zaboravite, tijekom svake naše emisije 'Vrijeme je za rukomet' imate priliku glasati za Telemach potez dana. Na portalu net.hr pogledajte najbolji potez i odaberite tko vas je od rukometaša najviše oduševio.

Također, sudjelujte u kreativnom natječaju Uhvati loptu, osvoji Telemach prvenstvo te 1. veljače budi ponosni vlasnik Samsung QLED 55Q60C televizora. 

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i Telemach Hrvatska!

Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Dominik KuzmanovićTelemachTelemach HrvatskaPotez Dana
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TELEMACH POTEZ DANA /
Nismo briljirali, ali ovo je bilo spektakularno: Telemach potez dana je 'leteći' Kuzma