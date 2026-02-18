Doneseno rješenje o Dinamovoj prijavi protiv Marija Carevića

Dinamova prijava protiv trenera HNK Gorice Marija Carevića je odbačena, javlja Germanijak.

Carevića je Dinamo prijavio zbog događaja iz njihove utakmice u Velikoj Gorici u 15. kolu HNL-a (pobjeda Dinama 2:0), zbog nesportskog ponašanja.

Iz Dinama su podnijeli prijavu u kojoj su tvrdili da je Carević bio verbalno agresivan prema njihovim igračima i klupi i da je vrijeđao.

"Kap koja je prelila čašu bila je, neslužbeno, uvreda Matteu Perezu Vinlöfu kojemu je rekao 'majmune'", piše Germanijak.

Sada je HNS odbacio prijavu Dinama, bez da su igrači Plavih upitani za bilo kakvo svjedočenje, a o oj temi nisu se ni oglašavali iz Maksimira.

