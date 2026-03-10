Olga oduševila desertom, ali ne i sve goste. Vladimir joj dao samo četiri boda

U drugom danu ovotjedne RTL-ove emisije Večera za 5 večeru je pripremala Ukrajinka Olga, koja je za svoju večer osvojila ukupno 55 bodova. Natjecateljima je predstavila jelovnik zanimljivih naziva – predjelo „Venecijanski festival“, glavno jelo „Aljaška avantura“ te desert „Francuski poljubac“.

Ipak, bodovi su se među ekipom prilično razlikovali. Vladimir joj je ponovno dao tek četiri boda za jela, dok je za atmosferu dodijelio šest. Lučano i Gordana bili su nešto velikodušniji te su joj za hranu dali osmice, dok je Sebastian odlučio večeru ocijeniti s dvije sedmice.

Pripreme je Olga započela desertom, a zatim se posvetila uređenju stola. Nakon što je sve pripremila, došlo je vrijeme za dolazak gostiju. Prvi ju je razveselio Sebastian koji je stigao odjeven u žutu i plavu, boje ukrajinske zastave. „Djelovala mi je pomalo umorno, kao da je puno radila“, primijetio je. Ubrzo je stigao i Vladimir, kojeg je Olga ponudila moldavskim vinom i ukrajinskim čajem, a posljednji su došli Gordana i Lučano.

Kad su sjeli za stol, komentari na dekoraciju bili su pomalo suzdržani. Lučano je primijetio da mu stol djeluje pomalo skromno te dodao da ga čipka i karanfil podsjećaju na nešto što bi se moglo vidjeti na groblju, iako je naglasio da je sve u redu, ali da mu ipak nešto nedostaje.

Ubrzo je na stol stiglo predjelo „Venecijanski festival“. Sebastian je primijetio da u salati gotovo i nema pršuta, ali je zaključio da je jelo ukusno. Vladimir je, s druge strane, bio znatno kritičniji. Smatrao je da je Olga bila previše zabrinuta oko toga kako će jelo ispasti pa se nije dovoljno usredotočila na kuhanje, te je predjelo ocijenio prilično lošim. Lučano je, pak, imao pozitivniji dojam i rekao da je predjelo bilo ukusno.

Tijekom večeri Olga je gostima pripremila i mali zadatak – spaljivanje njihovih mana – dok je u kuhinji završavala pripremu glavnog jela. U međuvremenu je počela padati kiša pa je društvo preseljeno u kuću. Vladimir je pritom komentirao kako Olga u kuhinji djeluje prilično neiskusno.

Kada je stiglo glavno jelo, Sebastian je pohvalio losos jer mu je jedna od omiljenih riba, dok je rižu ocijenio prosječnom. Gordana je, pak, rekla da joj je porcija bila pomalo prevelika i da joj je jelo djelovalo malo masno. Dodala je da joj se nije činilo loše, ali da nije bilo ni posebno.

Na kraju večere Olga je poslužila desert koji je među gostima prošao najbolje. Gordana je istaknula da se kolač dobro slaže sa sladoledom i voćem te ga proglasila najboljim jelom večeri.

