Vučićev političar objavio sramotnu poruku: 'Svi Hrvati su ustaše'

Srbijanski političar Nemanja Zavišić napisao je u nedjelju na svojem Facebook profilu da su "svi Hrvati ustaše".

Zavišić, inače potpredsjednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i član Srpske napredne stranke (SNS), to je objavio nakon što je glazbenik Tony Cetinski odlučio otkazati koncert koji se u nedjelju trebao održati u dvorni SPENS u Novom Sadu.

"Nevjerojatno koliko Srba se čudi što je Hrvat (Toni Cetinski) pokazao da je ustaša. Kada ćemo više prihvatiti istinu? Možda nisu sve ustaše Hrvati, ali svi Hrvati su ustaše. Nema bratstva i jedinstva. I tako je to", napisao je Zavišić, koji nerijetko gostuje u medijima bliskim režimu predsjednika Aleksandra Vučića.

Zašto je Cetinski otkazao nastup?

Podsjetimo, Cetinski je nastup otkazao nakon što su udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata navele da je dvorana SPENS služila kao logor za hrvatske branitelje i civile nakon pada Vukovara i pozvale hrvatske glazbenike da otkažu nastupe koje su tamo trebali održati.

Njegov primjer nije slijedio Jakov Jozinović, koji u SPENS-u treba nastupiti ove subote. "Dobri ljudi, hvala vam što ste uz mene. Svoj dar prenosim glasom i zato je moja turneja veliko hvala svima koji dolazite. Nastavljamo širiti ljubav i muziku već ovog vikenda u Novom Sadu", kazao je Jozinović.

Novosadske vlasti odbacuju tvrdnju da je dvorana služila kao sabirni logor, a uprava SPENS-a također je navela da dvorana nije bilo mjesto zatočenja i zlostavljanja te da je tijekom rata primala prognanike iz Hrvatske. Te se tvrdnje razlikuju od onih Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora (HDLSKL) koje ističe da je SPENS služio kao sabirni logor za hrvatske branitelje i civile zarobljene nakon pada Vukovara.

POGLEDAJTE VIDEO: Picula komentirao skandalozno okupljanje srpskog državnog vrha