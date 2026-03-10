Zorina noćna mora tek počinje: Istina o ocu mogla bi promijeniti sve

U RTL-ovoj seriji "Divlje pčele" situacija je dosegla novu razinu drame nakon što se otkrilo da Zora Runje nosi dijete Nikole, supruga svoje sestre. No šokantni preokret uslijedio je kada joj je sestra Kate otkrila obiteljsku tajnu koja bi mogla značiti da je njihova veza mnogo više od preljuba – i da zadire u zonu zabranjenog.

U emotivnom razgovoru, koji je uslijedio nakon niza obiteljskih sukoba, Kate je prvi put Zori priznala ono što je godinama skrivala. Prema njezinim riječima, Ivica je nekada imao aferu s Divnom Runje, majkom Zore i njezinih sestara. Ta informacija otvara zastrašujuću mogućnost – da je Ivica zapravo Zorin biološki otac. Ako je to istina, Nikola, otac njezina nerođenog djeteta, mogao bi joj biti u krvnom srodstvu, odnosno prvi rođak.

Ovo otkriće bacilo je novo svjetlo na neke stare obiteljske odluke. Kate je tada shvatila i razlog zašto njihov otac nekada nije dopustio njezinu vezu s Jakovom. „Pa zato otac nije dao da se Jakov i ja uzmemo“, zaključila je, povezujući prošle zabrane s tajnom koja sada prijeti potpuno razoriti Zorin život.

Za Zoru, koja se već nosila s osudama zbog veze sa šogorom, ova je vijest bila previše. Slomljena i šokirana, pitala je sestru zašto joj to nikada ranije nije rekla. „Kako? Zašto mi nisi rekla prije?“ upitala je kroz suze, osjećajući se izdano. Suočena s mogućnošću da njezino dijete nije samo plod zabranjene veze, već i incesta, Zora je u očaju istrčala iz kuće. Kate je pokušala zaustaviti njezin bijeg, dozivajući je i pitajući kamo ide, no Zora joj nije odgovorila, ostavljajući iza sebe samo zabrinutu obitelj i tešku tišinu.

Njezin nagli odlazak otvorio je novo pitanje – kamo se uputila. Jedna mogućnost je da je krenula prema Nikoli kako bi ga suočila s istinom koja bi mogla promijeniti sve. Druga je da je odlučila potražiti Ivicu, jedinog čovjeka koji može potvrditi ili opovrgnuti priču koja je uzdrmala cijelu obitelj.

Seriju Divlje pčele gledatelji mogu pratiti večeras od 20.15 na RTL-u, dok je nova epizoda dostupna i 24 sata ranije na platformi Voyo.