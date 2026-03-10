FREEMAIL
KAPA DO PODA /

Majstorska akcija i nemilosrdna realizacija: Pogledajte Stanišićev gol u Ligi prvaka

Majstorska akcija i nemilosrdna realizacija: Pogledajte Stanišićev gol u Ligi prvaka
Foto: Spada/Zuma Press/Profimedia

Stanišić je započeo golijadu Bayerna u prvom poluvremenu

10.3.2026.
22:10
M.G.
Spada/Zuma Press/Profimedia
Josip Stanišić zabio je prvi pogodak za Bayern na gostovanu kod Atalante u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka.

Stanišić je zabio za 1:0 u 12. minuti utakmice. Bayern je tada izveo korner i odigrao brzu kombinaciju nakon koje je lopta stigla do Stanišića koji je s dva metra rutinski posprema u mrežu talijanske ekipe.

Pogodak možete pogledati OVDJE.

Bayern je nakon toga u prvom poluvremenu zabio još dva gola. Za 2:0 strijelac je bio Olise u 22. minuti, a 3:0 je postavio Gnabry u 25.

Ovdje prratite UŽIVO u tekstualnom prijenosu utakmicu Atalanta - Bayern i druge susrete osmine finala Lige prvaka koji se igraju u utorak

POGLEDAJTE VIDEO: Uskoro pada odluka o Poljudu, simbolu Splita i Dalmacije

Josip StanišićBayern MunchenLiga PrvakaAtalantaGol
