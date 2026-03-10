Za dubok i kvalitetan san jedite više ovih namirnica: 'Može biti presudno, a pomaže i probavi'

Ako ne spavate dovoljno, mogli biste propustiti neke ključne prehrambene sastojke. No, nije cilj samo spavati dulje, već i osigurati kvalitetan i dubok san koji obnavlja tijelo. Nedavno istraživanje pokazalo je da bi jedan esencijalni nutrijent mogao biti presudan, pogotovo jer uz to pomaže probavi, ima antikancerogena svojstva, sudjeluje u prevenciji dijabetesa i nudi brojne druge zdravstvene prednosti.

Vlakna kao ključ dobrog odmora

Ono što jedemo tijekom dana izravno utječe na kvalitetu našeg sna, a dodatna porcija jednog supernutrijenta mogla bi osigurati onih potrebnih sedam do devet sati koje većina odraslih treba. Najopsežnija studija provedena do danas otkrila je da je za dobar noćni odmor potrebno unositi dovoljno vlakana tijekom dana.

Ne samo da povećanje unosa vlakana pomaže u postizanju stanja dubokog sna, već konzumacija širokog spektra namirnica bogatih vlaknima može pomoći i da brže utonete u san.

Kako je provedeno najopsežnije istraživanje do sada?

Istraživači su analizirali podatke o spavanju i prehrani prikupljene od više od tri i pol tisuće odraslih osoba tijekom dva uzastopna dana. Sudionici su nosili uređaj odobren od strane američke Agencije za hranu i lijekove (FDA) koji je mjerio san pomoću senzora postavljenih na prsima, zapešću i prstu. Uređaj je pratio hrkanje, razinu kisika u krvi te rad srca i disanja.

Mjerenja su korištena kako bi se utvrdilo koliko su vremena sudionici proveli u četiri faze sna: laganom snu (koji se dijeli na dvije faze), dubokoj, restorativnoj fazi te REM fazi (fazi brzog kretanja očiju).

Više vremena provedenog u fazi dubokog sna

Znanstveni tim također je koristio računalni model kako bi utvrdio kako je 25 različitih prehrambenih čimbenika utjecalo na san svake noći. Pritom su u obzir uzeli i dob, spol, unos kofeina te podatke o prehrani i spavanju od prethodnog dana koji bi mogli utjecati na rezultate.

Prema istraživanju, oni koji su jeli više od prosječnih 21 grama vlakana dnevno imali su kvalitetniji san od onih čiji je unos bio ispod prosjeka. Grupa koja je konzumirala iznadprosječne količine vlakana provela je 3,4 posto više vremena u fazi dubokog sna i 2,3 posto manje vremena u laganom snu, piše New York Post.

Iako su i prethodne studije povezivale prehranu bogatu vlaknima s boljim snom, njihovi rezultati nisu bili toliko precizni jer su se oslanjali na to da sudionici sami prijavljuju što su jeli ili nisu pratili specifične faze laganog i dubokog sna.

Zašto vlakna dobro djeluju na san?

Znanstvenici još nisu potpuno sigurni zašto vlakna imaju takav učinak na san, ali druge studije sugeriraju da ih crijevni mikrobi fermentiraju u kratkolančane masne kiseline. Te kiseline smanjuju upale u tijelu i mijenjaju signalizaciju između crijeva i mozga na način koji potiče dublji san. Povećan unos vlakana također bi mogao dovesti do blago sporijeg rada srca, što je primijećeno tijekom studije, a to je jasan pokazatelj da je tijelo ušlo u duboko stanje odmora.

Važnost raznolikosti u prehrani

Međutim, važnu ulogu igrala je i raznolikost namirnica. Sudionici koji su jeli više od pet vrsta biljne hrane dnevno zaspali su nešto brže od onih koji su jeli manje. Ova varijacija u izvorima vlakana osigurava širok raspon vitamina, minerala i drugih hranjivih molekula poput polifenola, koji smanjuju upale i pomažu živčanom sustavu da se prebaci u način rada poznat kao "odmori i probavi".

Čini se da je prehrana bogata vlaknima iz različitih izvora jednostavan, ali moćan alat za poboljšanje kvalitete sna. Uključivanje više voća, povrća, cjelovitih žitarica i mahunarki u svakodnevnu prehranu ne samo da doprinosi cjelokupnom zdravlju, već može biti i ključ za postizanje onog dubokog i okrepljujućeg sna koji nam je svima prijeko potreban.

