ZORAN KURELIĆ U DIREKTU /

Vagali smo riječ po riječ, evo zašto Trumpov govor ne drži vodu...

Govorio je 72 minute, skakao s teme na temu, kritizirao koga god je stigao. 'Kanada je nezahvalna, Danska je nezahvalna, mediji su katastrofa, NATO nije pošten, Europa ide krivim smjerom'.

Dobrim smjerom ide samo Amerika, tamo nema inflacije a gospodarstvo cvjeta - zbog njega. Da je kojim slučajem pobijedila Kamala Harris, izbio bi Treći svjetski rat. Donald Trump u Davosu je cijelom svijetu jasno ponovio da želi Grenland, ali neće koristiti silu. 

Govor američkog predsjednika na Svjetskom gospodarskom forumu u RTL Direktu Mojmire Pastorčić analizirao je profesor na Fakultetu političkih znanosti, Zoran Kurelić. Pogledajte cijeli razgovor u prilogu.

22.1.2026.
7:23
RTL Direkt
