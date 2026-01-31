Svi znaju koliko smiju ukrasti: Pršut, kozmetika i roba do 133 eura

TAJNA GRANICA LOPOVA /

Kradljivaca je po trgovinama, sve više i više. Svakog dana policija u prosjeku uhiti osam lopova. Alarmantno je što su u krađi nerijetko uhvaćena i djeca stara samo sedam godina. Pravi profesionalci paze da ne ukradu ništa skuplje od nekadašnjih tisuću kuna. Zašto je vrijednost od 133 eura bitna i na koji se način najčešće krade? Više pogledajte u prilogu reportera RTL-a Danas Marka Šiklića