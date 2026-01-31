Džomba otkrio po čemu se razlikuju njegova i ova generacija

UOČI ISLANDA /

Sutra Hrvatska ima priliku za sedmu europsku medalju, ovog puta brončanu, a na putu nam stoji reprezentacija Islanda. Protiv Islanda smo već igrali u grupnoj fazi, gdje smo odnijeli pobjedu, a kako utakmicu za brončano mjesto vidi Mirza Džomba, pogledajte u videu na vrhu teksta.

Utakmicu Hrvatska – Island gledajte sutra, u nedjelju 1. veljače, od 15:15 sati na RTL-u ili platformi VOYO. Prije utakmice, od 14:40, moći ćete gledati emisiju "Vrijeme je za rukomet".