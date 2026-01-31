Novi sukob s EHF-om: Hrvatski suparnik nezadovoljan organizacijom uoči utakmice

Nakon što je odnos Hrvatske i Europske rukometne federacije (EHF) danima bio u središtu pažnje zbog organizacijskih problema uoči polufinala, slične poteškoće sada je iskusio i islandski rukometni savez. Kako pišu islandski mediji, među njima i Vísir, Island je izrazio nezadovoljstvo načinom na koji je EHF postupio uoči utakmice za brončanu medalju protiv Hrvatske.

Islandska reprezentacija vratila se u hotel tek oko ponoći nakon poraza od Danske u polufinalu. Razočaranje zbog izgubljene prilike za finale dodatno je otežala iscrpljenost, jer je dio igrača odmah po povratku morao na oporavak i medicinske tretmane. Prema navodima islandskih izvora, masaže i terapije potrajale su duboko u noć, u nekim slučajevima sve do ranih jutarnjih sati.

Umor dodatno opterećuje islandsku momčad koja je u samo dva tjedna odigrala čak osam zahtjevnih utakmica, što oporavak čini ključnim faktorom uoči borbe za medalju. Upravo zbog neprospavane noći, Islandski rukometni savez uputio je molbu EHF-u za pomicanje medijskih obveza zakazanih za 10 sati ujutro po lokalnom vremenu. Taj zahtjev, međutim, nije prihvaćen, što je izazvalo vidljivo nezadovoljstvo unutar islandske delegacije.

Kritike na račun rasporeda i organizacije natjecanja nisu nova pojava. Hrvatski izbornik Dagur Sigurðsson već je ranije otvoreno izrazio nezadovoljstvo, a njegovim su se stavovima pridružili i njemački izbornik Alfreð Gíslason te islandski izbornik Snorri Steinn Guðjónsson.

Nakon niza reakcija, EHF se oglasio službenim priopćenjem u kojem je najavio promjene u rasporedu, istaknuvši da reprezentacije više neće igrati utakmice u dva uzastopna dana, kao što je bio slučaj s Hrvatskom i Islandom tijekom glavne faze turnira u Malmöu.

