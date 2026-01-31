Sigurdsson se ispričao EHF-u: Veliki obrat nakon oštrih kritika na epskoj konferenciji

Predsjednik Europske rukometne federacije (EHF) izjavio je da se izbornik hrvatske reprezentacije Dagur Sigurdsson ispričao zbog načina na koji je formulirao kritiku strukture i organizacije natjecanja federacije na Europskom prvenstvu na konferenciji za novinare prije posljednjeg vikenda turnira u Herningu, piše islandski Visir.

Predsjednik Michael Wiederer održao je danas konferenciju za novinare u Herningu gdje je bio upitan o Dagurovim kritikama konferencije za novinare uoči polufinalne utakmice Hrvatske protiv Njemačke na Europskom prvenstvu.

Dagur je rekao da EHF ima malo ili nimalo poštovanja prema igračima i osoblju momčadi na Europskom prvenstvu te je istaknuo nesklad u razdobljima odmora momčadi prije polufinala. Dagur je potom usporedio EHF s lancem brze hrane, a svoju momčad sa smrznutom piletinom.

"Oni su kao restoran brze hrane, ne mare za kvalitetu, samo žele prodati. Ili su zapravo kao tvrtka za organizaciju događaja koja samo naručuje nekim umjetnicima da naprave izložbu i otmjenu konferenciju za novinare. Nije im važno što smo jutros morali voziti četiri sata iz Malmöa, nije im važno."

Predsjednika EHF-a pitali su o toj točnoj analogiji na konferenciji za novinare, gdje je odmah rekao da se Dagur ispričao zbog svog izbora riječi.

U intervjuu za Visir ranije danas, Dagur, koji sutra vodi Hrvatsku u utakmici za brončanu medalju na Europskom prvenstvu protiv Islanda, rekao je da se sastao s izvršnim direktorom EHF-a, svojim dobrim prijateljem.

