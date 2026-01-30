FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZJAVE NAŠIH /

Čekamo reakcije nakon bolnog poraza od Njemačke u polufinalu Eura

Čekamo reakcije nakon bolnog poraza od Njemačke u polufinalu Eura
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Čekamo reakcije nakon nove iscrpljujuće utakmice na Euru

30.1.2026.
19:10
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je od Njemačke u polufinalu Europskog prvenstva 31:28. 

Nakon iscrpljujuće dvije faze natjecanja u Malmou stigli smo u Herning gdje je krenula borba za medalje, a naši će u nedjelju igrati za brončanu medalju. 

Čekamo reakcije nakon nove iscrpljujuće utakmice na Euru. 

POGLEDAJTE VIDEO: Time-out za povratak: Dagur smiruje, a onda je riječ autoritativno preuzeo kapetan Martinović

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IZJAVE NAŠIH /
Čekamo reakcije nakon bolnog poraza od Njemačke u polufinalu Eura