Čekamo reakcije nakon bolnog poraza od Njemačke u polufinalu Eura

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je od Njemačke u polufinalu Europskog prvenstva 31:28.

Nakon iscrpljujuće dvije faze natjecanja u Malmou stigli smo u Herning gdje je krenula borba za medalje, a naši će u nedjelju igrati za brončanu medalju.

Čekamo reakcije nakon nove iscrpljujuće utakmice na Euru.

POGLEDAJTE VIDEO: Time-out za povratak: Dagur smiruje, a onda je riječ autoritativno preuzeo kapetan Martinović