Čekamo reakcije nakon bolnog poraza od Njemačke u polufinalu Eura

Duvnjak otkrio Srnine riječi koje su naježile Džombu i ekipu: 'Ako treba za Hrvatsku!'
Čekamo reakcije nakon nove iscrpljujuće utakmice na Euru
Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je od Njemačke u polufinalu Europskog prvenstva 31:28.
Nakon iscrpljujuće dvije faze natjecanja u Malmou stigli smo u Herning gdje je krenula borba za medalje, a naši će u nedjelju igrati za brončanu medalju.
POGLEDAJTE VIDEO: Time-out za povratak: Dagur smiruje, a onda je riječ autoritativno preuzeo kapetan Martinović